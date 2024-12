Vanaf zondag 8 december om 13.00 uur is er een nieuw reisprogramma te zien bij SBS6: TRAVELBOOK reist verder.

In samenwerking met 333travel neemt ‘TRAVELBOOK reist verder’ je mee op een bijzondere ontdekkingsreis. Met drie afleveringen vol cultuur, natuur en avontuur in Zuid-Afrika ontdek je het échte leven in Kaapstad, de prachtige Route 62 en de iconische safari’s.

Vervolgens dompelen ze je in twee afleveringen onder in de kleurrijke cultuur van Sri Lanka, van bruisende markten tot serene tempels. Geen bekende presentatoren, maar echte lokale helden die hun kennis en passie met de kijker delen en je meenemen op een persoonlijke ontdekkingsreis door zijn of haar omgeving.

Het programma is exclusief te zien op SBS6 vanaf zondag 8 december om 13.00 uur en wordt op zaterdag om 10:30 uur herhaald.