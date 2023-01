50% stiller: easyJet met meer nieuwe toestellen op Schiphol

Deel dit artikel

EasyJet, dat vandaag haar kwartaalcijfers over het eerste kwartaal (van 1 oktober 2022 – 31 december 2022) publiceerde, zegt dat het de airline op Schiphol wordt met relatief gezien de meeste nieuwe generatie toestellen (die 50% stiller zijn bij het opstijgen en landen dan de vorige generatie vliegtuigen).

Deze zomer zullen zes van de negen toestellen op Schiphol nieuwe generatie Airbus NEO toestellen zijn. “De nieuwe NEO toestellen zijn 50% stiller bij het opstijgen en landen dan de vorige generatie vliegtuigen. Vlootvernieuwing is een belangrijk onderdeel van de Net Zero Roadmap; de routekaart die easyJet vorig jaar uitstippelde om op lange termijn met de gehele vloot CO₂-vrij te vliegen”, aldus William Vet (Country Manager easyJet).

“Zes van de negen easyJet toestellen op Schiphol zullen deze zomer Airbus A320NEOs zijn, vergeleken met vier vorig jaar. easyJet wordt hiermee de luchtvaartmaatschappij op de luchthaven met relatief gezien de meeste nieuwe generatie toestellen. De NEOs zijn de nieuwste generatie toestellen en gebruiken 15% minder brandstof en stoten 15% minder CO₂ uit dan de eerdere generatie. Daarnaast zijn ze meer dan 50% stiller bij het opstijgen en landen.”

De airline heeft in het eerste kwartaal een sterke en aanhoudende vraag naar reizen gezien, met bijna 50% meer klanten in vergelijking met vorig jaar. De sterke handelsprestaties zorgden voor een boost van £80 miljoen op jaarbasis, wat resulteert in een lager verlies voor belasting voor het kwartaal van £133 miljoen. Dit ondanks de zeer hoge brandstofkosten. In het tweede kwartaal ziet easyJet een aanhoudend sterk handelsmomentum, aangezien klanten prioriteit blijven geven aan uitgaven voor hun vakantie maar wel op een voor hen betaalbare manier – in die zin is easyJet gunstig gepositioneerd. De huidige boekingen voor het tweede halfjaar zien er goed uit met vroege indicaties van een sterke Pasen.

Author Arjen Lutgendorff