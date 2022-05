Aandeelhouders stemmen in met benoeming Marjan Rintel als nieuwe president-directeur KLM

Deel dit artikel

De aandeelhouders van KLM hebben maandag tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) ingestemd met de benoeming van Marjan Rintel als president-directeur van KLM per 1 juli 2022. Ook het adviestraject met de KLM-ondernemingsraad is afgerond.

Met het akkoord van de aandeelhouders zal Marjan Rintel beginnen aan haar eerste termijn als directielid van KLM. Rintel is benoemd voor een termijn van vier jaar.

De benoeming volgt op de voordracht van Rintel als nieuwe KLM CEO, ter opvolging van de zittende CEO Pieter Elbers, door de Raad van Commissarissen van KLM in maart van dit jaar. Pieter Elbers zal daarmee na 8 jaar als CEO van KLM uiterlijk per 1 juli zijn taken als president-directeur neerleggen.

Author Arjen Lutgendorff