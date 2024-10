Marijn Segers (zelfstandig reisagent bij Travel Counsellors) ondernam dit jaar, samen met zijn vrouw, een indrukwekkende treinreis van West naar Oost-Canada. Vanuit Vancouver via de Rocky Mountains door de iconische nationale parken Jasper en Banff, en uiteindelijk naar Toronto. We spreken uitgebreid met Marijn over zijn reiservaringen, hoogtepunten en inzichten in de Canadese natuur en cultuur.

Voordat zijn indrukwekkende reis plaatsvond, was Marijn aanwezig op de USA-Canada Experience. Marijn: “Ik had van tevoren al een training gemaakt en tijdens het event werden vier mensen naar voren geroepen die het beste resultaat hadden behaald. We moesten met zijn vieren ‘hoedje op, hoedje af’ spelen en dat won ik. De prijs was niet mis: een treinreis van VIA Rail van Toronto naar Vancouver. Omdat mijn zus in Montréal woont wilde ik de reis graag andersom maken, zodat ik eindigde aan de oostkant en dus na aankomst in Toronto kon doorreizen naar Montréal. Ik was al een aantal keer in Oost-Canada geweest en heb daar al hele mooie ervaringen opgedaan. Zo heb ik ooit een keer vijf dagen gekanood door La Mauricie National Park. In het begin kom je dan nog dagjesmensen tegen, maar daarna ben je volledig omringd door de natuur. Omdat ik dus familie in het oosten heb wonen is het een stuk makkelijker om daar eropuit te trekken. Het westen van Canada had ik nog nooit gezien, dus dat was het doel van deze reis.”

Canada Specialist Program

Vancouver, de stad waar Marijn zijn avontuur begon, heeft veel indruk op hem gemaakt. De stad staat bekend om zijn unieke mix van stedelijke bezienswaardigheden en nabijgelegen natuur. Marijn besloot de stad te verkennen op een manier die verder ging dan de standaard toeristische attracties. Via het Canada Specialist Program dat hij volgde kreeg hij allerlei voordelen, waaronder de mogelijkheid om een privétour te maken door de stad. “We reden in een grote Suburban drie uur lang door Vancouver met een privégids, gratis. Het was een fantastische manier om de stad echt te leren kennen. We stopten bij bezienswaardigheden, maar bezochten ook plekken die alleen locals kennen. Ik raad iedereen aan om het Canada Specialist Program te volgen. Zo heb ik ook een Whale Watch-tour gedaan, gefietst door de stad en de Vancouver Lookout bezocht. Al die dingen krijg je gratis als je via het programma Vancouver-specialist wordt.”

Met de fiets

Marijn was al in heel wat steden geweest en vond Montréal altijd de fijnste stad om te verblijven, maar dat is nu Vancouver geworden. Een fietstocht door de stad, was voor hem een van de hoogtepunten van zijn verblijf. “Op de fiets krijg je een ander perspectief op de stad. Je ontdekt niet alleen de stedelijke gebieden, maar komt ook in de natuur terecht die Vancouver omringt. Je fietst door parken, langs het water en zelfs door gebieden waar je wildlife kunt spotten. Zo zagen we tijdens onze tocht een Amerikaanse zeearend en enkele zeehonden. Het feit dat je dit soort dieren kunt zien in een grote stad, is echt uniek. We waren er eind april, en ik fietste rond in een korte broek en T-shirt. Het weer was heerlijk, met dank aan het zeeklimaat. Ik heb helaas geen sportwedstrijd bezocht, want daar was te weinig tijd voor.”

The Canadian

Na enkele dagen in Vancouver stapte Marijn aan boord van The Canadian, een iconische trein die twee keer per week passagiers door heel Canada vervoert. De reis begon in Vancouver en zou eindigen in Toronto. The Canadian is niet zomaar een trein, het is een rijdende tijdcapsule die de grandeur van de jaren zestig in ere houdt. En het reizen zelf gaat allemaal net even anders dan in Nederland. “Het is meer een vliegveld, dan een station als je moet opstappen. Je moet namelijk inchecken, je koffer afgeven en wachten tot de gate van jouw trein opengaat. We hadden een coupé voor twee personen met een stapelbed, eigen toilet, wastafel en eigen stoelen. De trein zelf heeft twee locomotieven, een bagagewagon en een barwagon. Tussenin heb je vier wagons met zit- en slaapplaatsen, een restaurant en een spelletjesruimte. Het hoogtepunt is natuurlijk de ‘dome car’, een wagon met glazen dak en 360 graden uitzicht over de bergen, bossen en wilde dieren. We zagen zoveel verschillende dieren, van bizons en beren tot herten en bergschapen. Het was werkelijk indrukwekkend.”

Onvergetelijke ervaring

Een tip van Marijn is om direct naar de dome car te gaan omdat er niet voor iedereen plek genoeg is. “Tijdens de reis houden attendants lezingen over de geschiedenis van de trein en de omgeving waarin we reden. Halverwege de eerste dag werd de lezing echter onderbroken toen de spreker ontdekte dat de schrijver van het boek over de trein, dat hij tijdens zijn opleiding had bestudeerd, toevallig in de dome car zat. Dat boek is dé bijbel over de trein. De schrijver werd uitgenodigd om het verhaal zelf te vertellen, wat een unieke en onvergetelijke ervaring was. Hij kon alles vertellen over welke dieren er in het gebied zaten, wat voor soort locomotief het was, noem maar op. We hebben ons kostelijk vermaakt. Net als op een cruise heb je ook in de trein verschillende zittingen tijdens het eten. Per keer dat je gaat eten, dus lunch of diner, proberen ze je in een andere zitting te zetten en bij andere mensen aan tafel. Het eten is luxe en à la carte en gedurende de dag kan je gratis water, koffie en thee pakken. Alcohol en frisdrank moet je bijbetalen, maar dat is goed betaalbaar.”

Mooiste gebieden ter wereld

Na het indrukwekkende traject door de Rockies stapte Marijn uit in Jasper, een van de bekendste nationale parken in Canada. Hier begon een nieuwe fase van zijn reis, waarin hij de ongerepte natuur van Jasper en Banff verkende. Helaas is Jasper in juli getroffen door een grote natuurbrand. “Het doet pijn om te zien hoeveel schade de bosbranden hebben aangericht in Jasper, want alles staat nog vers in mijn geheugen”, zegt Marijn. De bewoners van Jasper zijn inmiddels teruggekeerd naar de stad. Hopelijk krijgt de natuur nu de ruimte om te herstellen. “Ik was heel benieuwd naar de nationale parken Banff en Jasper, want mijn familie in Oost-Canada had gezegd dat dit de mooiste gebieden ter wereld waren. Het is moeilijk om een specifiek hoogtepunt te kiezen, want achter elke bocht wachtte weer een ander natuurfenomeen op ons.” Marijn en zijn vrouw maakten gebruik van een huurauto om de parken te verkennen, wat hen de vrijheid gaf om te stoppen bij de talloze meren, gletsjers en uitzichtpunten langs de route. “We waren er in april, dus best vroeg in het seizoen, waardoor veel meren nog bevroren waren en er ook nog veel sneeuw lag onderweg. We hadden daardoor niet in de gaten wat allemaal gletsjers waren. We konden ook de Athabascagletsjer nog niet op met de bekende rode vrachtwagens, omdat het nog te onvoorspelbaar was. Ook konden we nog geen boottocht maken op Maligne Lake, omdat het meer nog bevroren was.”

Een oorverdovende stilte

Een bijzonder moment was de helikoptervlucht die Marijn maakte over de nationale parken. “We landden op een afgelegen plek waar geen enkel teken van menselijk leven was, en de stilte was oorverdovend. De piloot, die tevens onze gids was, gaf ons een uur de tijd om met sneeuwschoenen door dit verlaten gebied te wandelen. Onderweg genoten we van champagne en chocolade. Volgens de piloot kwamen er af en toe jagers en vissers in het gebied, maar dan alleen als het hoogzomer is. We hebben de ‘6 Glacier Tour’ met Rockies Heli Canada gemaakt. Ik was de eigenaar toevallig ook tegengekomen op de USA-Canada Experience en we raakten aan de praat. Ik werd uitgenodigd om een keer langs te komen als ik in de omgeving was, niet wetende dat ik die avond deze reis zou winnen.”

Icefields Parkway

Marijn maakte ook een uitstapje naar Lake Louise, een van de meest gefotografeerde plekken in Canada. “We waren in de parken in een periode dat er overal weinig mensen waren, dus overal was het rustig. Totdat we bij Lake Louise aankwamen en dan met name bij het hotel dat aan het water ligt. Hier was het gigantisch druk. Loop je een kilometer verder dan keert de rust weer terug. Onderweg hebben we canyons, bergmeren, rivieren en watervallen bezocht. Het is moeilijk om de mooiste plek aan te wijzen. Je ziet overal prachtige zilvergroene meren met op de achtergrond besneeuwde pieken. Het zijn gewoon sprookjesbeelden. En dan heb ik het nog niet eens over alle wilde dieren die je onderweg tegenkomt. Een tip die ik wil meegeven: rijd de Icefields Parkway, de weg tussen Banff en Jasper, zowel heen als terug. Je ziet dan namelijk de bergen van de andere kant en dat geeft weer een compleet ander uitzicht.”

Vertraging

Na het verblijf in de nationale parken was het tijd om weer aan boord van The Canadian te stappen voor de reis richting Toronto. Maar de treinreis was niet zonder uitdagingen. “In Canada ligt er maar één spoor voor zowel passagiers- als goederentreinen. Dit betekent dat passagierstreinen vaak moeten wachten om goederentreinen te laten passeren, wat kan leiden tot aanzienlijke vertragingen,” legt hij uit. “Tijdens onze reis hadden we op een gegeven moment vier uur vertraging en dat was nog voordat we aan boord gingen. In de vier dagen daarna liep de trein acht en een half uur vertraging op. Toen we in Toronto aankwamen hadden we nog maar dertien minuten vertraging. Dat wil zeggen dat de tijd is goedgemaakt, maar we geen tijd hadden om onderweg nog lange stops te maken. Dus we hebben geen tijd meer gehad om Edmonton, Saskatoon of Winnipeg te verkennen. Dat is iets wat je echt moet realiseren als je deze reis wil maken.

Bijzondere ontmoetingen

“Na de Rockies reden we door de uitgestrekte prairies van Canada, waar het landschap eindeloos lijkt en meer van hetzelfde is. De crew in de trein deed er alles aan om het iedereen naar de zin te maken, met activiteiten zoals bingoavonden, filmvertoningen en lezingen. Ook als er wilde dieren worden gespot onderweg, wordt dat omgeroepen. Zo kwamen we onderweg twee beren tegen. De trein gaat dan ook een stukje langzamer rijden, zodat iedereen goed kan kijken. De meeste mensen maken de treinreis andersom, dus van oost naar west. Zodat je de Rocky Mountains als spectaculair eind hebt. Uiteraard raak je in de trein ook aan de praat met mensen. Een van de bijzondere ontmoetingen was met een 92-jarige man. Hij vertelde dat hij twee dagen per week meehielp op het station van Toronto. We kwamen aan het op het station in Toronto, het eindpunt van de trein, en we waren op zoek naar de volgende trein. Dus ik liep naar de grote hal en wie stond er al achter de balie? Juist, die 92-jarige man. Die was direct mee gaan helpen. Dat laat wel zien hoe behulpzaam alle Canadezen zijn.”

Andere vibe

Toronto is een stad met een heel andere vibe dan Vancouver”, laat Marijn weten. “Vancouver heeft een zeeklimaat, wat zorgt voor zachte winters en koele zomers. Zoals ik al zei, konden we in t-shirt door de stad fietsen. Vancouver voelt heel groot aan, maar is niet gigantisch. Toronto staat in de top van grootste steden in Noord-Amerika, samen met Mexico-City, New York en Los Angeles. En is dus een stuk drukker, maar wel met veel vertier.” Er is dus veel te doen in Toronto. Een van de meest herkenbare bezienswaardigheden van Toronto, de CN Tower, biedt een panoramisch uitzicht over de stad en het aangrenzende Lake Ontario. Geen last van hoogtevrees? Dan kan je de glazen vloer trotseren voor een adembenemend uitzicht recht onder je voeten. In het Entertainment District van Toronto kan je je goed vermaken. Dit gebied in het hart van Toronto biedt theaters, winkels, restaurants en uitgaansgelegenheden. Het is de thuisbasis van de beroemde theaters van Toronto, waaronder het Royal Alexandra Theatre en het Princess of Wales Theatre. Op iets meer dan een uur rijden van de stad liggen de Niagarawatervallen. De kracht en schoonheid van het neerstortende water is indrukwekkend om te aanschouwen. Bezoekers kunnen de watervallen van dichtbij ervaren met populaire boottochten, die je tot aan de voet van de watervallen brengen. “Onze reis eindigde uiteindelijk in Montréal, maar daar heb ik mijn zus bezocht en dus niet veel toeristische dingen gedaan.”

Tips en aanraders

Na zijn uitgebreide reis door West-Canada heeft Marijn enkele belangrijke tips voor reizigers die een soortgelijke reis overwegen. “Wat ik absoluut zou aanraden is een Whale Watch-tour. Op een tocht zagen we zowel bultruggen als orka’s. Daarnaast raad ik aan om voldoende tijd in te plannen voor de nationale parken. De parken zijn zo uitgestrekt en er is zoveel te zien, dat je echt de tijd moet nemen om alles in je op te nemen. Een meerdaagse hike is bijvoorbeeld een geweldige manier om de omgeving echt te leren kennen. En bereid je goed voor. Denk bijvoorbeeld aan de bear spray. Een middel dat je in extreme situaties kan gebruiken om beren op afstand te houden. Zoals ik ook al eerder aangaf biedt het Canada Specialist Program enorm veel voordelen voor reisagenten. Door dit programma te volgen, krijg je toegang tot exclusieve tours en kortingen.”