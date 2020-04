Airbnb krijgt investering van $ 1 miljard en gaat zich meer focussen op langdurige verblijven

Airbnb, dat het moeilijk heeft door de coronacrisis, meldt een financiële opsteker nu Silver Lake en Sixth Street Partners hebben laten weten $ 1 miljard te gaan investeren. Op dit moment bieden veel verhuurders medisch personeel die helpen in de strijd tegen het coronavirus de mogelijkheid om van hun verblijf gebruik te maken waarbij Airbnb, dat dit jaar eigenlijk naar de beurs zou gaan, afziet van alle kosten.

“De wens om te ontdekken, verbinden, nieuwe ervaringen op te doen en een comfortabele plek te hebben, is universeel en duurzaam. Onze toewijding om een groter gevoel van verbondenheid te creëren – voor iedereen, overal – zal nooit veranderen”, zo laat Brian Chesky (mede-oprichter Airbnb) weten. “”Door de investering zal Airbnb zich in de sterkst mogelijke positie bevinden wanneer de reismarkt zich herstelt van de COVID-19-pandemie. Ik wil Silver Lake en Sixth Street bedanken voor hun ongelooflijke samenwerking en ondersteuning. Ze hebben een welverdiende staat van dienst als partners die altijd een goed voorgevoel hebben waar de wereld naartoe gaat.”

Airbnb startte haar activiteiten in 2008, op het moment dat een grote economische recessie begon. Het bedrijf groeide al snel uit tot een populaire website voor huizenaanbieders en huurders. De website biedt een breed scala aan verblijfplaatsen – van budget tot luxe – in bijna elk land en elke regio ter wereld. “De wens om te verbinden en te reizen is een blijvend en menselijk en wordt alleen maar versterkt doordat we nu zoveel mogelijk thuis moeten blijven. We zien een nieuwe flexibiliteit in de manier waarop mensen wonen en werken, wat betekent dat ze niet gebonden hoeven te zijn aan één locatie. En met een groeiende interesse in reizen dichtbij huis zullen mensen kijken naar plaatsen in de buurt om te bezoeken en naar lokale ervaringenn.

Chesky laat weten dat Airbn zich gaat focussen op drie kernproducten, namelijk de verhuurders, kamerverhuur voor de lange termijn en Airbnb Experiences. Airbnb-verhuurders helpen gasten zich niet alleen welkom te voelen in hun huizen, maar helpen gasten ook om zich op een unieke manier welkom te voelen in de omgeving die ze bezoeken. Verhuurders zijn van fundamenteel belang voor wat Airbnb is en aanbiedt. “Ten tweede zullen we ons richten op langdurige verblijven. Van studenten die tijdens hun studie huisvesting nodig hebben tot mensen met langdurige contracten in het buitenland. Airbnb is een plek waar velen een woning voor langere tijd hebben gevonden. In de toekomst zullen dromen van leven in een andere gemeenschap, in huizen met de voordelen van Airbnb, een steeds grotere realiteit worden.”

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.