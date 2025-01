Met wereldwijd 1,4 miljard internationale toeristenaankomsten heeft 2024 het herstel van de internationale toerismesector na de grootste crisis in zijn geschiedenis gemarkeerd. De meeste bestemmingen ontvingen meer internationale bezoekers dan vóór de pandemie, en ook de uitgaven van toeristen namen sterk toe.

Volgens de laatste World Tourism Barometer van UN Tourism reisden in 2024 naar schatting 1,4 miljard mensen internationaal, wat neerkomt op een bijna volledig herstel (99%) van de pre-pandemische aantallen. Dit is een stijging van 11% ten opzichte van 2023, oftewel 140 miljoen extra aankomsten. De groei werd vooral gedreven door een sterke post-pandemische vraag, stevige prestaties van belangrijke herkomstmarkten en het verdere herstel van bestemmingen in Azië en de Stille Oceaan.

Sterkste groei in het Midden-Oosten, Europa en Afrika

Het Midden-Oosten (95 miljoen aankomsten) bleef de regio met de sterkste groei ten opzichte van 2019, met 32% meer aankomsten dan vóór de pandemie. Ten opzichte van 2023 was dit een lichte stijging van 1%.

Afrika (74 miljoen) verwelkomde 7% meer toeristen dan in 2019, en 12% meer dan in 2023.

Europa, de grootste toeristische regio ter wereld, zag in 2024 747 miljoen internationale aankomsten, een stijging van 1% ten opzichte van 2019 en 5% ten opzichte van 2023. Binnen Europa overtroffen alle subregio’s de pre-pandemische niveaus, behalve Centraal- en Oost-Europa, waar de gevolgen van de oorlog in Oekraïne nog merkbaar zijn.



De Amerika’s (213 miljoen) bereikten 97% van het pre-pandemische niveau, met een sterke groei in het Caribisch gebied en Midden-Amerika, die beide de cijfers van 2019 al hebben overtroffen. De regio groeide 7% ten opzichte van 2023.



Azië en de Stille Oceaan (316 miljoen) beleefden een snelle opmars, met aankomstcijfers die 87% van het pre-pandemische niveau bereikten – een duidelijke verbetering ten opzichte van 66% aan het einde van 2023. In 2024 groeide het aantal aankomsten met 33%, goed voor 78 miljoen extra bezoekers.

Uitstekende prestaties in specifieke regio’s

Noord-Afrika (+22%) en Midden-Amerika (+17%) boekten in 2024 de sterkste groei ten opzichte van 2019, gevolgd door Zuidelijk Mediterraan Europa (+8%), het Caribisch gebied (+7%), Noord-Europa (+5%) en West-Europa (+2%).

Recorduitgaven en stijgende inkomsten

Internationale toerisme-inkomsten bereikten in 2024 naar schatting 1,6 biljoen dollar, een stijging van 3% ten opzichte van 2023 en 4% ten opzichte van 2019 (gecorrigeerd voor inflatie). Inclusief passagiersvervoer leverde de toerismesector een recordbedrag van 1,9 biljoen dollar aan export op, een stijging van 3% ten opzichte van het pre-pandemische niveau.

Gemiddelde uitgaven per internationale bezoeker daalden geleidelijk van bijna 1.400 dollar in 2020 en 2021 naar 1.100 dollar in 2024, maar blijven boven het pre-pandemische gemiddelde van 1.000 dollar.

Vooruitzichten voor 2025

Internationale toeristenaankomsten zullen naar verwachting met 3% tot 5% groeien in 2025, mede dankzij het verdere herstel in Azië en de Stille Oceaan en solide prestaties in andere regio’s. Dit positieve beeld is gebaseerd op gunstige economische omstandigheden, dalende inflatie en stabiliteit in geopolitieke situaties.

De nadruk in 2025 zal liggen op een balans tussen groei en duurzaamheid. Belangrijke trends zijn onder meer de vraag naar duurzame reisopties en het ontdekken van minder bekende bestemmingen. Toch blijven economische uitdagingen zoals hoge reiskosten, geopolitieke risico’s en extreme weersomstandigheden aandachtspunten voor de sector.

UN Tourism-secretaris-generaal Zurab Pololikashvili benadrukt: “In 2024 heeft wereldwijd toerisme zijn herstel voltooid en in veel gevallen zijn de aankomsten en inkomsten al hoger dan in 2019. Groei zal zich naar verwachting voortzetten in 2025, wat bijdraagt aan de sociaaleconomische ontwikkeling van zowel gevestigde als opkomende bestemmingen. Dit vraagt om een gezamenlijke verantwoordelijkheid om mensen en planeet centraal te stellen in de ontwikkeling van toerisme.”