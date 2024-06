Met ingang van 1 juni is Ana Henriques aangesteld als Head of Marketing Communications voor TUI Nederland en TUI België.

In deze rol is zij verantwoordelijk voor het verder bouwen aan de TUI merken, het inrichten van de optimale campagneplanning afgestemd op de commerciële behoeftes en de diverse verkoopkanalen. Ook het invullen van onze social media activiteiten en het organiseren van events en beurzen behoren tot haar scope. Zij wordt hierin ondersteund door een Belgisch-Nederlands team en rapporteert aan Director Marketing & Distribution Support TUI Benelux Roosmarijn Quartier.

Mooie stap

Een mooie volgende stap in haar carrière bij TUI, waar zij sinds zes jaar de rol vervulde van Head of Branding & Campaigns voor Nederland, waar later ook België aan toegevoegd werd. “TUI zit in mijn hart. Ik ben blij met het vertrouwen van de organisatie en heb ongelofelijk veel zin in deze nieuwe reis”, aldus Ana.