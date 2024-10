Lieb Management heeft haar team versterkt en hoe. Met 23 jaar ervaring bij Visit Sweden op zak, is Anne Tusveld begin oktober als PR Manager aan de slag gegaan bij het Rotterdamse marketing-en communicatiebureau.

“We zijn enorm verheugd dat we Anne hebben kunnen aantrekken,” zegt Nicole Conrad, SVP en General Manager van Lieb Management. “Met haar brede ervaring, zowel vanuit een bestemmingsperspectief als aan bureauzijde, én haar uitgebreide netwerk in de Nederlandse en Belgische reisbranche en media, zijn we ervan overtuigd dat we met de komst van Anne onze positie als toonaangevend bureau in de reisindustrie te kunnen versterken.”

Anne zal de komende tijd gebruiken om haar draai te vinden binnen de dynamiek van ons bedrijf. Zodra duidelijk is welke accounts ze gaat oppakken, zullen de relevante partners daarover persoonlijk worden geïnformeerd.