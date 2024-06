Inschrijven voor het ANVR-congres in Oman is mogelijk, dat meldt de ANVR. Naast het vijfdaagse congresprogramma kunnen deelnemers dit jaar het programma aanvullen met pre- en posttours die verzorgd worden door Middenoostenreizen. Het congres zelf vindt voornamelijk plaats in de hoofdstad Muscat, om lange busreizen tijdens de congresdagen te voorkomen.

Speciaal voor branchegenoten die Oman beter willen leren kennen, heeft Middenoostenreizen unieke pre- en posttours samengesteld. Er kan gekozen worden voor een luxe of actieve variant, beschikbaar zowel voorafgaand aan als na het congres. De besparing van de kosten voor de congresvlucht, die daardoor niet gebruikt wordt, hebben we opgenomen in de prijzen van de pre- en posttours.



Deze tours, die voornamelijk naar de woestijn en berggebieden van Oman gaan, maken gebruik van 4x4jeeps met chauffeur, waardoor deelnemers samen met andere branchegenoten dit bijzondere land kunnen verkennen. November is voor Oman volop hoogseizoen, dus we raden congresgangers aan zich snel in te schrijven voor zowel het congres als de pre- en posttours! De deadline voor de optie verloopt op 21 juni. Daarna zal de beschikbaarheid opnieuw worden bekeken en kunnen prijzen wijzigen. De prijs voor elke tour is gekoppeld aan een minimumaantal deelnemers van 16 personen.

“We zijn bijzonder trots op het programma dat we samen met Oman kunnen neerzetten. Niet alleen krijgt de congresdeelnemer een kwalitatief hoogstaand congres voorgeschoteld met een unieke ‘line-up’ aan sprekers, maar worden ze daarnaast ondergedompeld in de luxe van het W Muscat hotel en krijgen ze door de verschillende locaties in de directe omgeving een goed beeld van deze authentieke stad. En om het plaatje compleet te maken kan Oman daarvoor of daarna nog verder ontdekt worden”, aldus Frank Oostdam.

Alle deelnemers kunnen tijdens het ANVR-congres genieten van de speciale services van onze partners Hubby eSIM en Travel with Zoey. Ook tijdens de pre- en posttours blijf je verzekerd van deze aantrekkelijke diensten (Hubby eSIM tegen kostprijs een upgrade naar 10GB). Vanaf nu kan er worden ingeschreven voor het congres en de pre- en posttours via https://www.anvrcongres2024.nl/.

Foto: Muscat, hoofdstad van Oman.