Het ANVR-congres in Oman heeft van de deelnemers die de enquête hebben ingevuld gemiddeld een 8,8 gekregen.

Het congres in Oman was vooral een feest vanwege de combinatie van inspiratie, netwerkmogelijkheden en de mogelijkheid tot ontdekken van een nog relatief onbekend land. Het thema ‘Energizing the future of Travel’ werd door de ruim 190 deelnemers interessant genoemd. De kritische noot van vorig jaar was dat er vrouwelijke sprekers ontbraken en daar is dit jaar een goede balans in gevonden. De diversiteit van ondernemers op het podium en keynote sprekers is ook goed gevallen.

Foto ©Foto: Dave Kroet/KeepFocus.

De sprekers van het congres werden door de respondenten allemaal met een voldoende beoordeeld: van een 6,2 tot een mooie 9,2. De onderwerpen die aangesneden werden maakten de tongen los, en bij sommige onderwerpen werd aangegeven dat daar best langer en meer over gesproken en gediscussieerd mag worden in de toekomst. De relevantie van duurzamer ondernemen en het doorvoeren van de duurzaamheidsambitie is een flink aantal keren genoemd en heeft de onverdeelde aandacht van de ANVR in het komende jaar. Uiteraard zijn er altijd onderwerpen die voor de een interessanter zijn dan voor de ander, en wat door sommige mensen als te veel werd omschreven, was voor een ander juist een mooie blik in de toekomst met praktische handvatten.

Luister naar ‘TravMagazine – De Podcast’, waarin het onder andere ging over de verhouding vrije tijd versus inhoudelijke sessies.



De zakenreisbijeenkomst werd dit jaar voor de tweede keer gehouden met veel aandacht voor het nieuwe zakenreisplatform van de ANVR. Goed om te horen dat de middag te kort was om alles goed te behandelen, en dat er daarna nog volop over doorgesproken werd. De middag biedt ruimte voor verbetering en werd beoordeeld met een 7,9 door de deelnemers. Ook de onderwijsbijeenkomst zette aan tot nadenken en is zeker voor herhaling vatbaar.



Frank Radstake nam onverwacht het stokje over van Frank Oostdam, nadat de dagvoorzitter helaas moest afhaken, maar scoorde daarmee een dikke 9. Zoals we inmiddels gewend zijn, scoorde columnist Arjen van Hijum weer erg goed met een 9, en was Carlo van de Weijer met een 9,2 de beste spreker van het congres. Mensen gaven daarbij wel aan dat het gevaar nu bestaat dat de boodschap verkeerd begrepen wordt, en dat we nu niet achterover moeten leunen maar juist doorpakken met de duurzame ambities. Kortom, de diversiteit aan sprekers gaf aan dat er voor iedereen wat te halen viel. Voor het komende jaar in Rabat (van 13-16 november) gaan we ons buigen over hoe we het inhoudelijke deel kunnen vernieuwen en ook buiten de branche kunnen kijken naar interessante sprekers.

Onze vlucht met Transavia was onderwerp van gesprek voor vertrek, maar werd uiteindelijk beoordeeld met een 7,7. Het W Muscat hotel scoorde een prachtige 9,1. Hierbij werden vooral de luxe en de service geroemd en de ‘funky’ net even anders inrichting vond men erg leuk. Verder was het erg prettig om allemaal in één hotel te verblijven.

De locaties voor lunches en diners scoorden goed, hoewel er hier en daar wel heel veel eten overbleef. Het KLM-feest in de rooftop Buddha bar was de klapper met een mooie 9! Maar de hoogste cijfers (9,4 – 7,7 – 9,3) zijn dit jaar zonder twijfel voor de excursies, Wadi al Shab, Nizwa en de Dhow boottocht. Iedereen geeft aan genoten te hebben van deze dag, waarbij ze Oman verder hebben leren kennen. Reden genoeg om terug te komen voor een vakantie.

Wat moet er op de agenda voor het volgende congres in Rabat? Regeneratief toerisme en concrete voorbeelden/handvatten – duurzamer ondernemen en concrete handvatten – technologische bedreigingen benoemen, en hoe daarmee om te gaan – ondernemers uit andere branches met een vertaling naar de reisbranche – meer interactieve sessies – gezondheid en vitaliteit in de sector – werken met verschillende generaties – imago van de branche. Als laatste is één ding zeker, Zoey en Hubby eSim mogen volgend jaar ook weer mee!

Frank Radstake, directeur ANVR: ”We kijken heel tevreden terug op het congres dat ondanks alle uitdagingen, met een mooie 8,8 beoordeeld wordt. Dat maakt me trots. Uiteraard willen we de fantastische organisatie van GI Travel weer bedanken voor de goede zorgen. Daarnaast ook grote dank aan de sponsoren en mediapartners, want zonder hen kunnen wij geen congres organiseren. In Rabat gaan we opnieuw op zoek naar mooie locaties en een vernieuwende invulling en nemen de genoemde aandachtspunten zeker mee!”