ANVR/Gfk: boekingen nemen iets toe

De gemaakte boekingen in april 2021 laten een grote stijging zien ten opzichte van april 2020. “Dat is niet zo vreemd aangezien vorig jaar Nederland (en andere landen) in april in een lockdown ging. Aangezien dit geen goede vergelijk is, hebben we ook de cijfers van 2019 opgenomen. Vergelijkend met de cijfers van 2019, dan zien we dat met -61% de achterstand nog groot is, maar wel kleiner dan in maart”, zo laat de ANVR weten op haar website.

In de steekproef onder bijna 50.000 geënquêteerden werd gevraagd of men in de maand april een boeking had gedaan en zo ja naar welke bestemming. In vergelijking met de 2019 cijfers is de achterstand bij landen als Frankrijk, Italië, Griekenland en Kroatië het kleinst. Minder goed doen Turkije (-78%), UK/Ierland (-87%), Noorwegen (-76%) en Tsjechië (-74%) het, nogmaals: vergeleken met de 2019-cijfers. Kijkend naar de landen en continenten buiten Europa zijn de achterstanden het kleinst bij Zuid-Amerika (incl. Curaçao) en Oceanië, waarbij we opmerken dat het marktaandeel van Oceanië vrij klein is.

