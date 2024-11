De ANVR-GfK boekingen in september 2024 laten een daling zien van -3% t.o.v. september 2023, maar 2024 als totaal staat nog op +3%. Indonesië zeer populair. Opvallend is de grote en groeiende belangstelling voor Indonesië.

Walter Schut van de ANVR: “Als eerder geconstateerd is de markt, na een lange groeispurt vanaf 2021, nu aan het stabiliseren. De groeicijfers vlakken af en leidden de maand juli en september tot een kleine daling. Overall is er tot nu toe in 2024 nog steeds méér geboekt dan in 2023 maar het verschil wordt kleiner.”

Flinke verschillen

De daling vond zowel bij de boekingen binnen als buiten Europa plaats. Ook veranderde de termijn tussen boeken en vertrek (iets meer dan 3 maanden) amper. Per bestemming zijn er uiteraard flinke verschillen. Binnen Europa zijn de verschillen niet groot. In de top10 bestemmingen waren er alleen dubbele cijfers voor Italië (-17%), Portugal (+16%) en Turkije (-13%). Grote uitschieter was echter Kroatië (+62%). Maar dit laat zich vooral verklaren uit tegenvallende boekingen in september 2023. De cijfers laten tenslotte een flinke daling van de boektermijn bij Griekenland zien (van 116 naar 77 dagen). Dus meer lastminutes voor deze bestemming. De boekingen voor de langere termijn houdt deze bestemming misschien nog even tegoed.

Azië

Buiten Europa was er sprake van een grotere belangstelling voor Azië. Walter Schut: ”binnen Azië wordt de groei hoofdzakelijk veroorzaakt door meer boekingen voor Indonesië; het aandeel boekingen voor dit land bereikte bijna 2% en is in de afgelopen 5 jaar nog nooit zo hoog geweest. Grote verliezers ten opzichte van een jaar geleden zijn Israël en Jordanië, die in september 2023 nog goed werden geboekt”.

Noord-Amerika

Op het Amerikaanse continent kon Curaçao de grote aantallen uit september 2023 niet evenaren, maar er is wel weer een flinke groei ten opzichte van augustus. De teruggang in Noord-Amerika vindt plaats zowel in de VS als Canada, waarbij alleen midden-VS wat minder geraakt wordt dan de West- en Oostkust. Bij Oceanië is de terugval vrijwel uitsluitend bij Australië.