De ANVR luidt de noodklok: zonder drastische beleidsveranderingen zal de internationale trein nooit echt van de grond komen. Het kabinet moet volgens de brancheorganisatie, gezien een recente studie naar de haalbaarheid van de railsector voor vakanties en zakenreizen, nu ingrijpen.

Veel experts en beleidsmakers beschouwen de internationale trein als hét duurzame alternatief voor vervuilender vervoersopties zoals het vliegtuig of de auto. Maar ondanks de voordelen, blijft de trein stilstaan: het aandeel vakanties per spoor schommelt al jaren rond de 4-5 procent. De ANVR roept daarom op tot actie, met als doel een forse groei in het aantal vakantie- en zakenreizen per trein.

Grondige hervorming

“Hoewel we de afgelopen jaren verbeteringen hebben gezien aan het internationale spoor, is dat lang niet genoeg”, zegt Frank Radstake, directeur van de ANVR. “Zonder een grondige hervorming van de railsector zal de trein nooit de positie krijgen die nodig is om internationaal een rol van betekenis te spelen.” Radstake wijst op de versnippering binnen Europa: nationale spoorbedrijven beheren hun netwerken vanuit een lokaal perspectief, waardoor een samenhangend trans-Europees netwerk ontbreekt.

Frustrerend

Voor reizigers is de situatie frustrerend: er is geen uniform ticketplatform zoals in de luchtvaart, tickets zijn vaak slechts enkele maanden van tevoren beschikbaar en de betrouwbaarheid van de dienstregeling laat te wensen over. Dit maakt de trein onaantrekkelijk voor de Nederlandse reiziger, die vaak ver vooruit plant. Bovendien zorgen veel overstappen en gebrekkige punctualiteit voor wantrouwen bij de reiziger. De huidige passagiersrechten sluiten ook niet goed aan op de noden van de internationale reiziger.

Verbeteren

“Hogesnelheidslijnen zijn geweldig, maar lossen deze structurele problemen niet op”, stelt Radstake. “Wij dringen daarom aan op een pakket maatregelen om de railsector op korte termijn te verbeteren. Alleen zo kan de sector groeien en kunnen we onze duurzaamheidsdoelstellingen halen.” Volgens Radstake is de trein perfect gepositioneerd om het vliegtuig te vervangen voor kortere afstanden, maar ook vakanties naar bestemmingen zoals Spanje en Italië kunnen daarvan profiteren.

Masterplan

De ANVR komt met concrete beleidsvoorstellen: er moet een Europees masterplan voor de railsector komen, gericht op het verbinden van nationale netwerken tot één geïntegreerd Europees spoor. Daarnaast moeten treintickets minimaal twaalf maanden van tevoren te boeken zijn. Ook pleit de brancheorganisatie voor een scheiding tussen de exploitatie van treindiensten en de verkoop van tickets, zodat er een open ticketmarkt ontstaat zoals in de luchtvaart en de trein beter kan worden ingebed in de reisbranche.