ANVR: James Bond film uitgesteld? Dan kan je nu nog heerlijk naar Matera in Zuid-Italië

‘James Bond film uitgesteld tot november? Das mooi, want dan kan je nu nog heerlijk naar Matera! Na november (en de achtervolging met een DB7) wil geheid iedereen naar die prachtige stad in Zuid-Italië. Fix het via je ANVR-site/shop/adviseur’, zo moedigt de ANVR reizigers aan vooral te blijven reizen.

De brancheorganisatie speelt met haar Facebook-post in op de wereldwijde uitstelling van de nieuwste James Bond film ‘No Time To Die’. De film had eigenlijk in april uit moeten komen, maar de makers hebben via Twitter laten weten dat dit is uitgesteld tot november. Het uitstellen van de première heeft alles te maken met het coronavirus. Door de verspreiding van het coronavirus zijn er wereldwijd bioscopen gesloten.

Het stadje Matera ligt in de Italiaanse regio Basilicata en was in 2019 Culturele Hoofdstad van Europa. Onder andere de eeuwenoude De Sassi di Matera, grottenwoningen voor gevluchte kloosterlingen, zijn beroemd. Bekijk hieronder hoe James Bond door de straten van Matera scheurt. Overigens zijn ook andere plekken waar opnames werden gemaakt voor de nieuwste Bond-film een bezoekje waard. Wat te denken van Londen, Nittedal (Noorwegen) en Port Antonio (Jamaica). Bekijk hieronder de officiële trailer met daarin Italië, Engeland, Noorwegen en Jamaica.

