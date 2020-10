ANVR: klantenbrief over acceptatie voucher

De ANVR heeft een klantbrief opgesteld uit naam van de brancheorganisatie die ANVR-reisondernemingen kunnen delen met hun klanten die (al dan niet juridische) vragen en/of klachten hebben over de acceptatie of uitbetaling van de reisvoucher met SGR-dekking.

“We hopen dat we met deze algemene brief bedrijven daar waar mogelijk een handje helpen in hun gesprekken met de klanten over de reisvoucher met SGR-dekking”, zegt Frank Radstake van de ANVR. “We hebben alle begrip en heel veel respect voor de reisprofessionals die in de frontlinie elke dag weer het gesprek aan moeten gaan met de klant over de voucher en over terugbetaling. Deze brief is daarbij natuurlijk geen wondermiddel, maar het zou mooi zijn als deze een klein beetje kan helpen in het gesprek met de klant.”

De brief is te downloaden bij het ledendeel (achter de login) op de site van de ANVR.

