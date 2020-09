ANVR: sympathie voor doelen ‘Twisteractie’ reisvakbladen

Vanmiddag (13.00-15.00 uur) vindt in Den Haag een ludieke actie plaats, waarbij branchegenoten met rolkoffertjes in het centrum rondlopen om aandacht te vragen voor de benarde situatie waarin de reissector zich bevindt. Frank Oostdam (directeur/voorzitter ANVR): ​”We snappen heel goed de emotie die achter deze sympathieke ludieke actie zit. Die is ook volkomen logisch.”

“Met de aanpassing van het reisadvies voor de Griekse eilanden is de laatste hoop voor nog een beetje goede nazomer voor de reisbranche wel vervlogen. De toekomst van heel veel prachtige reisbedrijven en reisprofessionals ziet er uiterst somber uit. Zonder verdere aanpassing ten behoeve van de reissector van de generieke steunmaatregelen zoals NOW en TVL en zonder sectorspecifieke steunmaatregelen als de voucherbank zullen honderden ZRA’s moeten stoppen, heel veel reisbedrijven de deuren moeten sluiten en duizenden reisprofessionals hun loopbaan buiten de sector moeten vervolgen. En de afgelopen maanden is al 10% van de werkgelegenheid in de sector verdwenen.”

“Als ANVR pleiten we al jaren voor een meer eenduidig reisadvies binnen Europa. De huidige situatie waar de verschillen tussen lidstaten enorm zijn, is echt niet meer uit te leggen aan de reizigers. Wat dat betreft vinden we het een hoopvol signaal dat de Europese Commissie onder leiding van commissievoorzitter Von der Leyen nu een duidelijk advies aan de EU-lidstaten heeft gegeven om te komen tot een meer gecoördineerde aanpak van de reisadvisering door de verschillende lidstaten. De verantwoordelijkheid ligt bij de landen zelf dit nu ook eindelijk eens een keer serieus op te pakken. Als ANVR zullen we daar waar mogelijk de druk blijven opvoeren op dit voor elkaar te krijgen”, aldus Oostdam. “Het zou mooi zijn als deze actie daaraan een bijdrage zou kunnen leveren”.

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.