Komende weken trekken Nederlanders weer massaal eropuit. Bijna 11.5 miljoen landgenoten plannen deze zomer een vakantie van een week of langer, waarmee het aantal vakantiegangers terug is op het niveau van 2019, het laatste normale zomerseizoen voor corona.

Bijna 3.4 miljoen Nederlanders kiezen voor een vakantie in eigen land, terwijl de overige vakantiegangers de voorkeur geven aan een buitenlandse bestemming. Frankrijk blijft favoriet, gevolgd door Duitsland en Spanje.

Stijgende prijzen

De zomervakantie is voor Nederlanders de belangrijkste vakantie van het jaar. Uit ANWB-onderzoek blijkt dat een derde van de vakantiegangers zich niet laat beïnvloeden door stijgende prijzen. Tegelijkertijd past een even grote groep wel de plannen aan, door deze zomer korter op vakantie te gaan, te kiezen voor een goedkopere bestemming of te bezuinigen op uitjes en restaurantbezoek. Meer dan de helft van de Nederlanders gaat met de auto op pad, een derde kiest voor het vliegtuig en 8 procent gaat met de trein. NS International liet deze week weten een stijgende ticketverkoop te zien.

Top 5

De top 5 buitenlandse vakantiebestemmingen voor de zomer van 2023 zijn als volgt:

Frankrijk – 1.8 miljoen vakantiegangers Duitsland – 1.7 miljoen vakantiegangers Spanje – 1.5 miljoen vakantiegangers Italië – 1.1 miljoen vakantiegangers België – 936.000 vakantiegangers

Eigen land

In eigen land zijn de provincies Gelderland, Overijssel en Noord-Brabant het populairst voor het doorbrengen van de zomervakantie.

Kamperen

Kamperen blijft ook favoriet onder Nederlanders binnen Europa. Ongeveer 15% (1.7 miljoen mensen) gaat met een eigen kampeermiddel op pad of huurt er een.

Hitte

Ondanks de hitte in Zuid-Europa laten vakantiegangers zich niet weerhouden om naar die regio te trekken. Bijna 10 procent van de vakantiegangers kiest vanwege de hitte juist wel voor een andere bestemming.