Het EU-kantoor van de Aruba Tourism Authority (A.T.A.) is twee medewerkers rijker. In november 2024 is Tiahna Croes als Junior Sales & Marketing Executive Europe bij het bureau voor toerisme van Aruba aan de slag gegaan en sinds 2 januari 2025 is Carl Quant de nieuwe Sales & Marketing Manager Europe voor de A.T.A. Hiermee maakt de Aruba Tourism Authority in 2025 een vliegende start.

Tiahna Croes komt uit Aruba en behaalde onlangs haar mastergraad in Marketing & Corporate Communication aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Voor zij bij de A.T.A. in dienst trad liep zij stage bij duurzaam schoenenmerk TOMS.

Carl Quant komt eveneens uit Aruba, waar hij een studie International Tourism Management aan de University of Aruba voltooide. Na het afronden van zijn studie ging Carl als Sales, Marketing & Communications Manager bij de Aruba National Park Foundation (FPNA) aan de slag. Hierna vervulde hij diverse sales & marketingfuncties bij hotels op Aruba en in Nederland, waaronder Radisson Blu Aruba, Novotel Amsterdam Schiphol Airport en INK Hotel Amsterdam.

“Ik vind het echt geweldig om voor de Aruba Tourism Authority te werken omdat ik hiermee de kans krijg om een bijdrage aan mijn mooie eiland te leveren. De huidige koers van de A.T.A. sluit nauw aan bij mijn eigen visie op het gebied van o.m. duurzaamheid en het promoten van de authentieke cultuur en natuurlijke schoonheid van Aruba”, zegt Tiahna Croes.

“Het is een eer om vanuit Europa voor mijn eigen eiland aan de slag te gaan. Doordat ik de afgelopen drie jaar in de Europese markt heb gewerkt beschik ik over de nodige kennis, ervaring en een mooi netwerk waardoor ik een goede basis voor deze functie heb gelegd. Ik kijk ernaar uit om samen met het team de positie van Aruba binnen Europa te versterken en door middel van goede strategieën bij te dragen aan een duurzame voortzetting van het toerisme op het eiland”, aldus Carl Quant.