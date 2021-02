“Asociaal? Als ik het verantwoord vind, ga ik naar het buitenland”

“Iedereen die nu denkt, met de situatie waar we in zitten, dat zij het kunnen maken om op vakantie te gaan, is ontzettend asociaal bezig.” Het zijn de woorden van minister-president Mark Rutte tijdens de persconferentie op 12 januari jl. Leo van der Hoeven (eigenaar Reisburo Apollo en voorzitter ITAC) hoorde ze, terwijl hij genoot van het zonnetje op de Canarische Eilanden. TravelPro blikt terug met Leo.

Op de vraag of hij zich ergens aan stoort, laat Leo weten: “Ik stoor mij aan reisagenten die roepen dat individuele reizigers asociaal zijn. Zij volgen daarmee klakkeloos de regering, maar dat punt is nog nooit goed onderbouwd. Zelfs toen er nog veel gereisd werd bleek uit de cijfers dat reizen voor nog geen 2% verantwoordelijk was voor de overdracht. Sterker de ‘thuissituatie’ is nog altijd voor meer dan 50% de boosdoener. Dat reisagenten roepen dat individuele reizigers asociaal zijn, vond ik heel erg. Daar heb ik ook iets over geschreven en als je dat doet, dan moet je ook niet zeuren dat je daar weer reacties op krijgt die niet in de lijn zijn van je eigen verhaal. Wat mij erin stoort is dat ook reisagenten de weg kwijtraken. De enige die er iets verstandigs en juist over zegt is Frank Oostdam (directeur ANVR, red.), want hij legt er de nadruk op dat het een gedragskwestie is. Ik blijf mij verzetten tegen reisagenten die nu vinden dat mensen, waarvan ze straks hopen dat ze weer bij ons boeken, niet individueel op reis mogen gaan.” Het volledige interview met Hans Mosselman en andere artikelen vind je in TravelPro #6 van 12 februari jl.

