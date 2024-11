In oktober 2019 is het Avila Beach Hotel op Curaçao een samenwerking aangegaan met Eden Reforestation Projects om duurzaamheid in de regio te bevorderen. Het hotel plant één boom in Haïti voor elke overnachting die rechtstreeks via de website van Avila wordt geboekt. Vijf jaar later kunnen we spreken van een succes: Het Avila Beach Hotel heeft inmiddels 58.864 bomen geplant.



Bomen zijn van essentieel belang voor ecosystemen, terwijl Haïti tegenwoordig een van de meest ontboste landen ter wereld is. Met dit initiatief wil het hotel iets teruggeven aan de natuur, voor huidige en toekomstige generaties, op dit Caribische eiland dat vaak te maken heeft gehad met aardbevingen en orkanen.

Het Avila Beach Hotel kent het hele jaar door een hoge bezettingsgraad en veel boekingen worden rechtstreeks via de website van het hotel gemaakt. Op www.avilabeachhotel.com heeft het hotel als doel gesteld jaarlijks bij te dragen aan de aanplant van 10.000 bomen. Elke keer dat je via de boekingsmodule van het hotel reserveert, zorgt het Avila Beach Hotel ervoor dat er een boom wordt geplant voor elke nacht die je in het hotel verblijft.

Eden Reforestation Projects

Eden Reforestation Projects is een Amerikaanse non-profitorganisatie (501c3). Via een netwerk van lokale herbebossingspartners financiert de organisatie boomaanplantprojecten in Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Azië en Afrika. Eden plant meer dan 3.000.000 extra bomen per maand en bereikte in 2019 een totaal van meer dan 250.000.000 geplante bomen.

Update 2024: Samen het verschil maken

“Met trots delen we dat het Avila Beach Hotel van oktober 2019 tot oktober 2024 maar liefst 58.864 bomen heeft geplant, een periode van vijf jaar. Samen helpen we ecosystemen te herstellen en ondersteunen we gemeenschappen. Deze mijlpaal draagt bij aan de bescherming van onze planeet en een betere toekomst.”

“Dank aan iedereen die deel uitmaakt van deze bijzondere reis. We kijken ernaar uit om nog veel meer bomen te planten. Samen kunnen we een verschil maken voor mensen én de planeet.”