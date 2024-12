Een directors diner om je vingers bij af te likken en prijzen waar je mond van openvalt. Avila Reizen is haar 15-jarig jubileumjaar op z’n zachtst gezegd in stijl van start gegaan op de MASTERS EXPO in de RAI (Amsterdam).

De touroperator organiseerde op de beurs verschillende events, waaronder een wine tasting, een Marokko-dag, Zuid-Afrika-dag, directors diner en Beyond Dreams in samenwerking met expeditiecruise-rederij Ponant. De prijs die werd weggegeven was een expeditiecruise naar een bestemming naar keuze!

Luister hieronder naar ‘TravMagazine – De Podcast’ met Tim van der Wel van Avila Reizen.

Vorige week ontving Avila Reizen diverse directeuren uit de reissector tijdens een exclusief Directors Diner in Restaurant M*, onderdeel van de Masters Expo in de RAI Amsterdam. Avila Reizen oprichters en eigenaren Tim van der Wel en Hilda van der Wel-Gonzalez waren hierbij aanwezig en gingen in gesprek met de aanwezige gasten over trends binnen de Nederlandse luxemarkt en de vooruitzichten voor het komende jaar.

Tekst gaat verder onder de foto.

Het diner vond plaats in het stijlvolle pop-up sterrenrestaurant Restaurant M, waar de culinaire top van Nederland, goed voor gezamenlijk 50 Michelinsterren, een viergangendiner serveerde. Onder anderen Richard van Oostenbrugge en Thomas Groot (De Juwelier, Bistro de la Mer), Egon van Hoof (MOS), Erik van Loo (Parkheuvel) en Jermain de Rozario (De Rozario) verzorgden de gerechten​.

Tekst gaat verder onder de foto.

De bijeenkomst was een bijzondere gelegenheid om niet alleen de successen van het afgelopen jaar te vieren, maar ook om vooruit te kijken naar nieuwe kansen en samenwerkingen binnen de sector. Daarnaast stond de avond in het teken van het 15-jarig jubileum van Avila Reizen, een mijlpaal die door de aanwezigen werd gevierd.