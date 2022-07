Baja Bikes: Stevig in het zadel ondanks roerig jaar

Deel dit artikel

Advertorial – Een pandemie, personeelskrapte, een oorlog en nu Schiphol: hoe Baja Bikes de koers vasthoudt.

Baja Bikes is al meer dan 15 jaar bekend als marktleider in duurzaam toerisme op de fiets. Ook na de afgelopen twee roerige jaren blijkt 2022 niet minder uitdagend te zijn, maar honderdduizenden toeristen weten weer aan te kloppen bij de fietstour-, fietshuur en fietsvakantiespecialist. De groei en de kwaliteit blijft echter constant, onafhankelijke reviewsite Ekomi waardeert het Nederlands tweewielersbolwerk met een 9,4.

Topjaar 2020

Het zou het beste jaar ooit moeten worden, 15 jaar nadat Eric, Martijn en Rigtmar hun eerste fietstours gaven in Barcelona. Meer dan 100 steden en alles goed opgezet, wat kan er nog gebeuren. Maar in 2020 kwam ook bij Baja Bikes alles tot stilstand. Rigtmar Brandenburg, CEO: “We werden totaal uit het veld geslagen en krabbelden na anderhalf jaar weer op. We gebruikten de tijd om de portfolio uit te breiden van fietstours met gids naar (e)mtb-tours in de bergen, meerdaagse fietsvakanties en bijna twee keer zoveel bestemmingen”.

Hergeboorte

In het najaar van 2021 beleefde Baja Bikes een renaissance. De crisis gaf de gelegenheid om de prioriteiten te ijken, de koers weer stevig te definiëren en tot de conclusie te komen dat Baja Bikes haar kracht vindt in de focus op fietsen en klanttevredenheid.

Fietsvakanties

Zo biedt Baja Bikes sindsdien, in samenwerking met Eigen-Wijze Reizen, ook fietsvakanties aan. Dit bleek een goede stap: de product-marktcombinatie is duidelijk in orde. Linda Mostert, financiën: onze klanten zijn gewend om een betrouwbaar product bij ons te vinden. Dat product is een fantastische beleving op twee wielen en die vindt plaats in een mooie, inspirerende omgeving. De fietsvakanties passen hier precies bij.”

Personeelstekorten

Na de pandemie leek alles in een rechte lijn naar boven te gaan, maar kreeg Baja Bikes te maken – net als de hele sector – met personeelstekorten en te weinig fietsen. Dieter Verhulst, product manager: “In Berlijn zijn er 60 gidsen over van de 120 die er fietsen in 2019. Dan is het aanpoten bij de huidige vraag uit de markt.” Er werden veel bezoeken afgelegd in de steden van Baja Bikes. Het doel was om zo dicht mogelijk bij de operatie te staan, en te helpen om de kwaliteit te waarborgen.

Oorlog

Daar bovenop kwam de oorlog in februari. Een deel van het team van Baja Bikes bestaat uit software engineers die in Oekraïne wonen en werken. Alles werd op alles gezet om ze het land uit te krijgen en ze op te nemen bij het hoofdkantoor in Barcelona. Soms met de hele familie erbij. Sebastiaan Hulst is CTO bij het bedrijf: “Dan heb je plotseling met hele andere problemen te maken. Een totaal nieuw niveau van stress en noodzaak presenteert zich: veiligheid, onderdak, transport, familie, papierwerk en nog veel meer. Maar we zijn er zo goed en kwaad als kon door gekomen.”.

Schiphol

Momenteel leidt ook Baja Bikes onder de drama’s op Schiphol: annuleringen, omboekingen en boze klanten zijn aan de orde van de dag. Lynn Jacobs, operations: “Mensen zijn boos op Schiphol en reageren dat soms op ons af. Daar reageren we op met een luisterend oor, flexibiliteit en oplossingen.”.

Focus op tevreden klanten en “gewoon je werk doen”

Ondanks alles is Baja Bikes goed op koers gebleven. Door in te zetten op de relaties in het team, en te blijven focussen op contact met klanten en partners, is de marktleider in fietstoerisme niet van de weg geslagen. Rigtmar: “We merken keer op keer dat de focus op je klanten, je partners en je product essentieel is. Geen poeha, gewoon je werk doen en er staan voor je klanten.”

Dat lijkt zo simpel, maar toch ziet Brandenburg dat de meeste spelers in de markt het nalaten. “Ik vind het onbegrijpelijk dat een aanbieder van welke markt dan ook, maar zeker toerisme, het niet doet. Dan heb ik het over de telefoon opnemen, reageren op contactaanvragen en je niet verstoppen achter keuzemenu’s bijvoorbeeld. Wij zijn 7 dagen per week beschikbaar en Baja Bikes blijft zich onderscheiden door “gewoon je werk te doen” en service te leveren.”

Wat wachter nog voor de rest van het jaar? “We vragen alleen maar dat rest van het jaar “normaal” verloopt, er vrede komt en we lekker doorbouwen aan dit prachtige bedrijf.”

Author Arjen Lutgendorff