Barbara de Jong na 21 jaar Toerkoop naar The Travel Club

Sinds geruime tijd biedt The Travel Club ook een samenwerkingsvorm aan voor zelfstandige reisbureaus met eigen ANVR en SGR (zgn. ZRB). Na Travel Slide gaat in 2021 ook de samenwerking van Toerkoop met The Travel Club van start.

Vanaf 1 januari 2021 zal Barbara de Jong, die al ruim 21 jaar voor hoofdkantoor Toerkoop werkt, in dienst komen van The Travel Club en zal zij haar ondersteunende activiteiten voor deze reisbureaus kunnen blijven continueren. Toerkoop is blij dat Barbara mee over gaat naar The Travel Club en het vaste aanspreekpunt blijft zoals zij gewend waren.

“Ik had bij The Travel Club meteen hetzelfde gevoel als bij Toerkoop. Een enthousiast team dat het beste voorheeft met haar ZRA’s en ZRB’s door ze optimaal te ondersteunen op diverse vlakken waarbij er voldoende vrijheid blijft om zelf te ondernemen.” Zij is dan ook blij dat ze haar werkzaamheden voor de ZRB’s kan voortzetten en nieuwe uitdagingen aan kan gaan binnen The Travel Club.

Met de toetreding van de Toerkoop reisbureaus groeit het aantal reisbureaus die de voordelen zien van de samenwerking met deze van oorsprong ZRA-keten. Barbara zal al deze reisbureaus ondersteunen op het gebied van o.a. marketing & product & events. Gezien haar jarenlange ervaring in de branche is ze voor velen ook een vertrouwd gezicht.

