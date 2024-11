Bedsonline, onderdeel van de HBX Group, heeft vandaag het loyaliteitsprogramma Bedsonline Rewards gelanceerd.

“Het programma is speciaal ontworpen om de inzet en het harde werk van reisagenten over de hele wereld te belonen en erkennen”, zo laat Bedsonline weten in een persbericht. Het nieuwe Bedsonline Rewards-programma zal in sommige markten het bestaande Star Rewards-programma vervangen en wordt naadloos geïntegreerd in het huidige boekingssysteem van Bedsonline. Hiermee kunnen reisagenten punten verdienen voor al hun aankopen, of het nu gaat om accommodaties, ervaringen of andere producten.

Niveaus

Bedsonline Rewards is ontworpen met reisagenten in gedachten en werkt met een structuur op basis van niveaus. Nieuwe deelnemers starten op het Brons-niveau en ontvangen een welkomstbonus van 2.000 punten. Naarmate agenten meer punten verdienen met hun boekingen, kunnen zij opklimmen naar hogere niveaus, die steeds waardevollere beloningen bieden. Hoe hoger het niveau, hoe meer voordelen beschikbaar zijn.

Persoonlijk dashboard

Het programma is eenvoudig te gebruiken en gemakkelijk toegankelijk voor reisagenten. Aanmelden kan snel via het boekingssysteem, waarna agenten via een persoonlijk dashboard hun punten kunnen volgen, hun huidige niveau kunnen bekijken en de beschikbare beloningen kunnen ontdekken. Bovendien biedt het platform regelmatig updates om agenten op de hoogte te houden van hun voortgang en nieuwe mogelijkheden om extra punten te verdienen.

Punten inwisselen

De beloningen zijn afgestemd op verschillende voorkeuren en behoeften. Agenten kunnen hun punten inwisselen voor Amazon-vouchers of andere cadeaubonnen, afhankelijk van de markt. Daarnaast kunnen zij kiezen voor Bedsonline-vouchers, waarmee ze toekomstige boekingen kunnen doen en hun beloningen direct in hun bedrijf kunnen herinvesteren.

Reisagenten bedanken

Bertrand Sava, Managing Director van Bedsonline, zegt: “We zijn verheugd om Bedsonline Rewards te introduceren als een manier om onze agenten te bedanken voor hun toewijding en steun. Dit programma is flexibel en toegankelijk, en biedt agenten waardevolle incentives die zowel persoonlijk als professioneel van pas komen.”

Invoering in fases

De invoering van het nieuwe loyaliteitsprogramma zal in fases plaatsvinden. De eerste markten die toegang krijgen tot Bedsonline Rewards zijn de VS, Canada, Puerto Rico en de Maagdeneilanden. Elke fase richt zich op verschillende regio’s om een soepele overgang en aanpassing te garanderen. Deze gefaseerde aanpak helpt om de effectiviteit van het programma te optimaliseren en ervoor te zorgen dat alle agenten, ongeacht hun locatie, optimaal kunnen profiteren van de beloningen en kansen die het programma biedt.