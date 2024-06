Bentour Reisen laat blij te zijn dat het veel klanten, die zijn getroffen door de geannuleerde reizen van FTI Touristik, succesvol heeft kunnen helpen. “In de eerste 10 dagen konden door de nauwe samenwerking met reisbureaus al meer dan 10.000 nieuwe boekingen worden gegenereerd. Dit hoge aantal toont het grote vertrouwen van de reisbureaumedewerkers in het aanbod van de organisator aan”, aldus Bentour.

Bentour vervolgt: “Een centraal aspect is de flexibele annuleringsmogelijkheid voor reizen met een FTI-matchingverzoek, dat het mogelijk maakt om de nieuwe reis tot 7 dagen voor vertrek kosteloos te annuleren, mocht de oorspronkelijk geboekte reis toch doorgaan. Deze flexibele regeling helpt reisbureaus en klanten bij een veilige planning en heeft zeker bijgedragen aan de toename van de vraag. Het merendeel van de nieuwe boekingen betreft reizen naar Turkije en Egypte, twee van de populairste reisbestemmingen van de organisator.”

“Het succes van onze actie toont aan dat flexibiliteit en snelle reactiemogelijkheden essentieel zijn om reisbureaus en hun klanten tevreden te stellen,” aldus Deniz Ugur, CEO van Bentour Reisen. “De nauwe samenwerking met de reisbureaus was een doorslaggevende factor voor dit succes en we zijn dankbaar voor het vertrouwen dat zij in Bentour Reisen stellen.”

Voor een groot deel van de matchingverzoeken meldt de Turkijspecialist dat deze ook kunnen worden uitgevoerd. Bij meer dan 70% van de automatische aanvragen kan de hotelprijs worden aangepast en de reissom dienovereenkomstig worden gecorrigeerd. Dit hoge slagingspercentage overtreft zelfs de verwachtingen van de organisator en wordt zeer positief ontvangen door reisbureaus en hun klanten. Hierdoor kunnen reisbureaus snel en efficiënt de oorspronkelijk geboekte reis van hun klant tegen vergelijkbare voorwaarden aanbieden.

In afwachting van verdere officiële annuleringen van FTI voor de zomermaanden juli, augustus en september, is Bentour Reisen ondertussen al bezig met de voorbereidingen om reisbureaus en klanten ook in de komende weken en maanden volledige ondersteuning te bieden.

Beeld: Turkije (ter illustratie).