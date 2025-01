Bentour heeft Soraya Hollart verwelkomd als nieuwe Sales Medewerker. Met ruim 25 jaar ervaring in de reisbranche brengt zij volgens de reisorganisatie een schat aan kennis en expertise mee, opgedaan bij onder meer Vakantiediscounter en FTI Touristik.



“Haar achtergrond in klantenservice, salesondersteuning en het realiseren van internationale marketing- en salesprojecten maakt haar een waardevolle toevoeging aan het Bentour-team.”

Bentour is sinds 2014 actief op de Nederlandse markt en werkt nauw samen met reisbureaus. Het afgelopen zomerseizoen werd gekenmerkt door succes: meer dan 240.000 gasten uit diverse markten kozen voor een Bentour-vakantie. “Met de versterking van Soraya zet het bedrijf in op verdere groei en uitbreiding van hun dienstverlening. Om reisprofessionals te ondersteunen, organiseert Bentour in mei 2024 de eerste studiereizen van het jaar. Voor vragen of meer informatie is Soraya Hollart bereikbaar via 085-8081075 of per e-mail op soraya.hollart@bentour.ch.”