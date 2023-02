Bleichrodt (HAL): “Het vertrouwen in cruisevakanties is volledig hersteld”

Deel dit artikel

Holland America Line heeft eind vorige maand het 150-jarig jubileum afgetrapt in de Sociëteit aan de Maas in Rotterdam. “In 2023 hebben we gelukkig weer het vizier op de toekomst”, aldus Nico Bleichrodt (Vice President International Sales at Holland America Line).

Nico: “Er zijn nog genoeg zaken gaande in de wereld die impact kunnen hebben op de reissector, maar ik denk dat we met elkaar kunnen concluderen dat de consument weer reislustig is geworden. We willen dus vanaf nu ook vooruitkijken.” Het is niet de eerste keer dat er wordt stilgestaan bij het 150-jarig jubileum. In oktober 2022 was het 150 jaar geleden dat het eerste schip vertrok vanuit Rotterdam, maar dit jaar bestaat de rederij officieel 150 jaar. Nico: “Op 18 april 1873 is Holland America Line officieel opgericht, toen nog onder de naam Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart-Maatschappij. Dit jaar zullen we op 18 april ook stilstaan bij dit heugelijke feit. We zijn druk bezig met de voorbereidingen om daar een memorabel feest van te maken. Sinds kort is Holland America Line partner van de Koninklijke Roei & Zeil Vereniging Sociëteit aan de Maas. “Vorig jaar hebben we samengewerkt tijdens het vertrek van de Rotterdam en daar is een mooi lidmaatschap uitgekomen. We hebben een contract voor drie jaar, waarbij we vrij gebruik kunnen maken van de locatie en meetings kunnen organiseren. Een mooie locatie tegenover het hoofdkantoor en de Cruise Terminal Rotterdam.”

Lees meer over de rijke geschiedenis van Holland America Line over de de plannen in de februari-editie van Travelpro.

Auteur Dylan Cinjee