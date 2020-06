“Bloot op vakantie? Is daar vraag naar dan? Dat is toch alleen op de camping mogelijk? Zijn dit ook jouw vraagtekens en wil je weten hoe waarschijnlijk het is dat ook jij klanten hebt die graag bloot recreëren? Kom, kijk, luister en doe mee met de webinar van Naturist2Go op 14 juli”, zo laat Christy-Anne Kniestedt van Naturist2Go weten.

“We geven jullie graag tekst en uitleg over bovenstaande vragen tijdens de webinar”, waarvoor geïnteresseerden zich kunnen inschrijven via deze link. Naturisten gaan graag bloot op vakantie. Het is voor de 1 een hobby en voor een ander echt een levensstijl. Vaak is het vanwege ons klimaat niet altijd mogelijk om in Nederland bloot te recreëren, dus, zeker in de winter, gaan veel naturisten met het vliegtuig. Kortom, een interessante doelgroep dus! Wil je hier meer over weten? Tot 14 juli dan!”

“Mocht je nu denken, ik heb geen blootlopers onder mijn klanten, dan is de kans groot dat je het mis hebt! Uit onderzoek blijkt dat er in Nederland meer dan 2 miljoen naaktrecreanten zijn! Dat is meer dan 1 op de 8 personen! Reken maar uit, die klanten wil jij toch ook een blootreis boeken!”

