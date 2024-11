Collections heeft in de maanden november en december verschillende acties lopen waarmee cadeaubonnen, extra marge en studiereisplekken zijn te verdienen.

Foto ter illustratie.

Actie 1: Feestmaanden actie

Voor boekingen die je tussen 1 november en 24 december 2024 bij Collections maakt, ontvang je een mooie cadeaubon van de Bijenkorf:



• Cadeaubon t.w.v. € 50,- bij elke boeking tot € 10.000,-

• Cadeaubon t.w.v. € 100,- voor boekingen tussen de € 10.000,- en € 25.000,-

• Cadeaubon t.w.v. € 250,- voor boekingen boven de € 25.000,-



N.B.: Deze actie is alleen van toepassing op reizen die doorgang vinden; de cadeaubon wordt naar je toegestuurd nadat de reis heeft plaatsgevonden.

Actie 2: IKOS/Sani Special actie

IKOS biedt een collectie van ongeëvenaarde luxe resorts aan het strand, gelegen aan de meest spectaculaire kustlijnen van de Middellandse Zee. Een ultieme ervaring met haute cuisine, eindeloze activiteiten en onvergetelijke ervaringen in een stijlvol toevluchtsoord waar vrijwel alles is inbegrepen in je verblijf.



Sani is een resort met 5 betoverende hotels, elk met een eigen unieke karakter. Gelegen in een baai op het Griekse schiereiland Kassandra, omringd door weelderige bossen, bloeiende wetlands en zeven ongerepte stranden, is het een paradijs voor elk type reiziger.



Collections & IKOS/Sani actie

Collections onderhoud een warme relatie met IKOS/Sani en beschikt over zeer veel kennis over de resorts. Onze IKOS/Sani Special actie is gericht op het behalen van een bepaalde omzet waarbij je extra marge kunt verdienen middels een kickback!



Boek tussen 1 november 2024 en 31 maart 2025 een IKOS en/of Sani Resort bij Collections en ontvang een geweldige kickback:

Kickback van 1% op een totale IKOS/Sani Resort omzet van € 50.000,- (accommodatie omzet)

Kickback van 2% op een totale IKOS/Sani Resort omzet van € 100.000,- (accommodatie omzet)

Luchthaven transfers zijn tijdens deze actie inbegrepen!

N.B.: De kickback wordt naar je teruggestort nadat de reizen van de behaalde omzet hebben plaatsgevonden.

Actie 3: IKOS Fam Trip

Collections gaat van 5 november tot 7 november met een aantal reisagenten naar het IKOS Andalusie om daar te genieten van de faciliteiten die IKOS te bieden heeft en om het product goed te leren kennen. Had je ook graag meegewild op deze verwenreis, dan maak je kans om in april 2025 mee te gaan naar IKOS Mallorca!



De reisagenten die in de periode tussen 1 november 2024 en 28 februari 2025 de meeste boekingen bij ons doen voor de IKOS Resorts/Sani Resort, worden uitgenodigd om deel te nemen aan deze fantastische Fam Trip.