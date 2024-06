Terwijl de trend in de afgelopen maanden een daling in de groei van het aantal boekingen aangaf, zorgt mei voor een opleving. Behalve dan voor Afrika.

Het druilerige en natte weer zal ongetwijfeld een grote rol hebben gespeeld bij de groei in boekingen van 11% ten opzichte van mei 2023. In totaal zijn er dit jaar in de eerste 5 maanden 6% meer boekingen gemaakt dan dezelfde periode vorig jaar.

Naar bestemming zijn er weinig afwijkingen. In Europa noteerde alleen Denemarken 20% minder boekingen. Buiten Europa was Afrika met -23% afwijkend. Vrijwel alle bestemmingen in Afrika noteerden minder boekingen met Egypte als positieve uitzondering; het is inmiddels (weer) het Afrikaanse land met de meeste boekingen. Groei was er ook in Azië bij de 2 koplopers: Thailand en Indonesië.

In Europa noteerden alle top-10 bestemmingen een groei, maar de grootste groei zit toch bij de zonbestemmingen Turkije, Griekenland, Italië (allen +23%) en koploper Portugal (+39%); de daling in de boektermijn laat zien dat lastminutes vooral voor Portugal in trek zijn geweest.