Travel Counsellors start het nieuwe jaar goed met een speciaal georganiseerd event voor hun zelfstandige reisadviseurs.



Op maandag 6 januari vond het DMC Partner Event plaats. Met ruim 120 aanwezige Travel Counsellors, bleek het event goed in te spelen op de behoeftes van de zelfstandige reisadviseurs. De dag stond in het teken van informatieve speeddate-sessies en tijd om informeel met elkaar bij te praten.

Het event vond plaats in het Van der Valk Hotel in Breukelen, waar elf DMC-partners inspirerende sessies verzorgden. De dag werd ingedeeld in verschillende rondes waarbij de Travel Counsellors in groepjes de verschillende partners langsgingen. Met voldoende koffiebreaks en een uitgebreide lunch tussen de rondes door hadden de zelfstandige reisadviseurs alle tijd om met elkaar en de partners te sparren.

Travel Counsellor Brenda Kerfs was voor het eerst aanwezig bij het DMC Partner Event georganiseerd door Travel Counsellors: “Wat een leerrijke dag! In kleine groepjes schoven we aan tafel bij onze DMC-partners die ons meenamen in hun enthousiasme. De verhalen van deze lokale experts werkten enorm inspirerend! Heel boeiend om te horen hoe zij ons kunnen ondersteunen om iedere reis uniek te maken.”

Travel Counsellors blijft het persoonlijke contact onderling tussen de reisadviseurs stimuleren met soortgelijke events. Zo kunnen zij hun kennis en ervaring met elkaar delen. Ook blijft het belangrijk om up-to-date te blijven over ontwikkelingen in de reisbranche en te horen wat (nieuwe) gecontracteerde DMC partners te bieden hebben. Er staan dan ook meerdere inspirerende events gepland voor 2025, zodat Travel Counsellors elkaar kunnen blijven ontmoeten en kennis kunnen vergaren bij aangesloten partners.