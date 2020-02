“Buitenlandse Zaken heeft zijn bedenkingen over ons aanbod”

In de kroeg werd het idee geboren, de reis naar Noord-Korea althans. De touroperator werd later opgericht, want deze twee Kuifjes in de dop wisten dat er best meer Nederlanders naar gevaarlijke en moeilijk te bereizen gebieden willen gaan. TravelPro sprak met Caspar Steinebach en Rik Brinks van CultureRoad.

Jullie bedachten opeens: ‘Laten we een reisorganisatie beginnen.’ Of hoe is het gegaan?

Brinks: “In 2013 zaten we in een kroeg waar we ons afvroegen of je naar Noord-Korea op vakantie kon gaan. Via Google kwamen we erachter dat het gewoon kon. We zijn gaan sparen en een half jaar later gingen we. Je kan niet individueel naar Noord-Korea afreizen, dit moet altijd in groepsverband. Via een reisbureau in China zijn we die kant opgegaan. De mensen achter dat reisbureau zijn een beetje dezelfde types als wij en komen ook niet uit de branche. Zij zaten in het onderwijs, maar het reisbureau bleek zo’n groot succes dat ze daarmee zijn verdergegaan. Dat inspireerden ons. Tijdens de reis vertelden ze dat ze openstonden voor nieuwe moeilijk te bereizen bestemmingen, wat wij vervolgens oppakten. We hebben voor hen reizen georganiseerd naar Haïti en Venezuela. In de loop der tijd en hoe meer we met elkaar samenwerkten, ontstond het plan om in Nederland een reisbureau te beginnen, zodat we zelf ook reizen naar ‘gevaarlijke’ bestemmingen konden verkopen.”

Steinebach: “Dat werd CultureRoad, wat we samen met de Rubberboot Missie en de USE-IT-kaart goed kunnen combineren.”

Hoe gevaarlijk zijn jullie bestemmingen?

Brinks: “We werken samen met lokale agenten en gidsen en zij zijn het allerbelangrijkste binnen onze organisatie. Wij werken vanuit Nederland en kunnen via internet van alles volgen, maar lokalen weten toch het beste wat er daadwerkelijk speelt in een land. Zij staan continu in contact met lokale autoriteiten, zodra er iets verandert kan dit meteen worden doorgevoerd. Maar wij kiezen wel voor veilige plekken in moeilijk te bereizen landen. Deze plekken zijn dan ook al jarenlang veilig.”

Dus het kogelvrijvest hoeft niet mee de koffer in?

Steinebach: “Onze reizigers gaan alleen naar plekken toe waar we zelf ook naartoe gaan en die al een behoorlijke tijd veilig zijn. We vragen wel een bepaalde flexibiliteit van onze reizigers. Het kan natuurlijk voorkomen dat als een situatie sterk verandert er aanpassingen komen in het reisschema. Uiteindelijk wil iedereen heel thuiskomen en is dat het allerbelangrijkste. Op veiligheid wordt uiteraard niet bezuinigd en houden we dat samen met onze lokale gidsen en agenten goed in de gaten.”

Brinks: “We vragen onze reizigers ook om hun huiswerk van tevoren te doen; welke regels en gebruiken kent een land? Ze moeten goed weten waar ze naartoe gaan.”

Dekt elke willekeurige reisverzekering de CultureRoad-reizen?

Steinebach: “Er zijn speciale reisverzekeringen die ‘rode’ landen (niet reizen, red.) dekken. Dit zijn verzekeringen voor mensen die bijvoorbeeld voor een non-gouvernementele organisatie (NGO) werken of in het leger en de politiek zitten.”

Maar die landen zijn niet voor niets roodgekleurd door het ministerie van Buitenlandse Zaken…

Brinks: “Het ministerie weet dat wij er zijn, we zijn er zelfs een keer geweest. De mensen die er werken zijn op de hoogte van ons aanbod en ze hebben er hun bedenkingen bij, wat overigens ook hun taak en goedrecht is. Tegelijkertijd weten zij ook dat ze mensen niet kunnen verbieden om naar dit soort landen te gaan. Het reisadvies is namelijk nog steeds een ádvies. Maar dat neemt niet weg dat wij het reisadvies in de wind slaan of het totaal negeren. We zoeken het gevaar namelijk niet moedwillig op. We gaan altijd naar plekken waarvan we weten dat het veilig is.”

Steinebach: “Als ministerie moet je bepaalde meetbare zaken afgeven en daarop toezien. Er wordt bijvoorbeeld gezegd dat heel Afghanistan een negatief reisadvies heeft, maar de regionale verschillen zijn vervolgens te fijnmazig en dat wordt niet aangegeven. Het ministerie heeft een andere kijk op een veiligheidssituatie in een bepaald land dan wij hebben.”

Brinks: “Wij geven mensen wel altijd mee om te kijken naar het reisadvies en hun eigen afweging te maken. De keuze om naar een bepaalde bestemming te gaan ligt bij hen, wij dwingen niemand.”

