By June, het reismerk dat bekend staat om volledig verzorgde en unieke vakanties, viert op 21 juni haar eerste verjaardag.

Ter ere van deze gelegenheid wordt de hele maand juni gevierd met diverse winacties op de socialmediakanalen en met verrassingen voor trouwe reizigers. By June heeft het eerste jaar een groei doorgemaakt wat betreft het aantal bestemmingen, maar ook op het gebied van bekendheid door diverse ambassadeurs aan het merk te verbinden.

105 accommodaties

“In ons eerste jaar begonnen we met 40 accommodaties op vier bestemmingen: Curaçao, Bonaire, Lefkas en Zakynthos,” aldus Willem Langenberg (Manager van By June). “We zijn nu uitgegroeid tot 105 accommodaties op negen bestemmingen: Curaçao, Bonaire, Andalusië, Algarve, Corfu, Kreta, Lefkas, Lesbos en Zakynthos. We blijven ons merk verder ontwikkelen en verwachten het komende jaar onze groei voort te zetten naar nog meer bestemmingen en accommodaties.”

Winactie

In het afgelopen jaar heeft By June haar merk versterkt door samenwerkingen aan te gaan met bekende persoonlijkheden zoals Wendy van Dijk, Olcay Gulsen, Maxime Meijland, Joy Bosz en Sophie Milzink. Deze samenwerkingen dragen bij aan een bredere bekendheid van het merk. In de verjaardagsmaand delen enkele merkambassadeurs leuke winacties op hun eigen socialmedia kanalen. Meer informatie over de winactie is te vinden op https://www.byjune.nl/birthday-by-june.