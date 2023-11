Tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Avila Beach Hotel op Curaçao is de nieuwste editie van Monopoly Curaçao gelanceerd. Het bordspel is opnieuw gevuld met toeristische plekken, iconische bedrijven, stranden en hotels van het eiland.

Van den Tweel en Identiy Games hebben het afgelopen jaar hard gewerkt aan de productie van deze nieuwe editie. Lokale bedrijven en organisaties, maar ook lokale hotspots, staan op het spel via een straat, een kans of algemeen fondskaart. Daarnaast is het spelbord zelf omgetoverd tot het mooie Scuba Lodge & Ocean Suites dat dit jaar tien jaar bestaat.

Minister van Economische Zaken en Toerisme van Curaçao mocht het spel onthullen en sprak verhult over het initiatief. “Het is een unieke en bijzondere manier om Curaçao als vakantiebestemming, maar ook als eiland vol bedrijvigheid, neer te zetten. Dit kan zeker bijdragen aan de economie en om zo spelenderwijs met ons eiland bezig te zijn is naast leuk ook heel leerzaam. Wij zijn trots dat Curaçao een eigen editie heeft van het wereldberoemde spel Monopoly”, aldus Cijntje.



Het spel is sinds 10 november 2023 verkrijgbaar bij Van den Tweel Zeelandia en Jan Thiel op Curaçao, en bij enkele deelnemende bedrijven. De oplage is beperkt en het is daarom aan te raden niet te lang wachten met het aanschaffen van het spel. De prijs van het spel is 122.90 NAfl. en in Nederland € 59,99 bij Bol.com.