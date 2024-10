Captain Cruise meldt dat het op de Belgische markt een strategische samenwerking is aangegaan met Neckermann.

Voor Neckermann is het een grote stap in de Belgische cruisemarkt door haar aanbod fors uit te breiden. De samenwerking met Captain Cruise stelt Neckermann in staat om het breedste scala aan cruisevakanties aan te bieden.

Foto: Robert Pieter Gardenier.

Veel cruisepotentie in België

Robert Pieter Gardenier, CEO Captain Cruise: “Met deze strategische samenwerking kunnen we het aandeel cruisepubliek in België vergroten. Er is veel cruisepotentie in de markt en met deze samenwerking kunnen we hieraan werken. Wij bieden 35.000 cruises aan in diverse prijscategorieën, dus voor elke doelgroep is er een cruise! Wij hebben alle vertrouwen dat dit voor de gehele cruisewereld in België positief zal uitpakken.”

Uitbreiding aanbod voor Neckermann

Tot voor kort nam Neckermann enkel Costa Cruises en MSC Cruises onder de arm. Maar door de steeds toenemende vraag zal het cruiseaanbod nu behoorlijk uitgebreid worden met onder meer rivier, zee- en expeditiecruises. Het ruime aanbod van Captain Cruise, sinds vorige maand boekbaar in de Neckermann Travel Shops, biedt meer dan 35.000 afvaarten, verdeeld over meer dan 50 rederijen.