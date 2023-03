Center Parcs Het Meerdal: grootschalige renovatie en opening Nature Experience

Deel dit artikel

Afgelopen weekend vierde Center Parcs Het Meerdal de afronding van een grootschalige upgrade waaronder dat van ruim 600 cottages en de opening van de Nature Experience.

In het park werd ruim € 30 miljoen geïnvesteerd als onderdeel van € 740 miljoen aan investeringen in alle bestaande parken. Het gehele park is vernieuwd en er zijn tal van bijzondere belevingen aan het aanbod toegevoegd. De Nature Experince is een beleving waarbij alles in het teken staat van de verbinding tussen mens en natuur. Hier kun je de natuur volop zien, proeven, ruiken en beleven.

In 1971 opende Het Meerdal – het derde park van Center Parcs (toen nog Sporthuis Centrum) – in Limburg de deuren. Een geliefde bestemming die na het innovatieprogramma, waarvoor in 2021 het startsein is gegeven, weer helemaal klaar is voor de toekomst.

“Dankzij een investering van ruim 30 miljoen euro kunnen we onze gasten blijven verrassen en onze vakantiebeleving doortrekken in Het Meerdal. Naast een ingrijpende vernieuwing van al onze cottages en centrale voorzieningen bieden we tal van nieuwe buitenactiviteiten. Allemaal om te zorgen dat onze gasten middenin de natuur optimaal van hun vakantie kunnen genieten”, zegt Erik de Lange, General Manager van Het Meerdal.

“In januari lanceerde Center Parcs haar nieuwe merkidentiteit, hierin staan de mens en de natuur centraal. De ‘Nature Experience’ in het Meerdal is een van de voorbeelden van hoe we onze gasten meenemen in de natuur. Bij Het Meerdal kun je de natuur nu op een nieuwe en heel bijzondere manier beleven. De kleurrijke moestuinen, de dieren om je heen en de rust van een ochtendwandeling door weidse bossen met een gids maken dat je bij Center Parcs alles vindt om je één te voelen met de natuur en met elkaar.”

Ranger Bryan Bes opende afgelopen weekend samen met Mark Giethoorn (Directeur Center Parcs Nederland), Erik de Lange (General Manager Center Parcs Het Meerdal) en wethouder Eric Beurskens, in het bijzijn van diverse media en overige gasten op feestelijke wijze de Nature Experience en de vernieuwingen in het park. Daarmee is de Nature Experience toegankelijk voor jong en oud en iedereen die op een bijzondere manier de natuur wil beleven.

Een beleefparadijs midden in de natuur

In Het Meerdal kun je de natuur op bijzondere manier beleven. De Beleefboerderij is hierin het kloppende hart van deze natuurbeleving. Gasten kunnen hier kennismaken met leven op de natuurboerderij en kinderen ervaren hoe het is om boer te zijn. Zo kunnen zij in de Smakenkwekerij kruiden, vruchten en fruit plukken en proeven en leren ze alles over tuinieren en planten. De Kakelvilla biedt onderdak aan kippen en ander pluimvee en de Mekkerburg – die is ingericht als een gezellige huiskamer – is de thuisbasis van geiten en schapen. In de Natuurlodge kunnen bezoekers deelnemen aan workshops en kennismaken met alle aspecten van het leven op een boerderij. Het Klauterwoud is een natuurlijk speelbos, waar kinderen naar hartenlust kunnen klimmen en klauteren en de natuur ontdekken. Zo kunnen zij het hobbelige Ravotparcours afleggen of zich vermaken bij de Schommelbomen. Waaghalzen kunnen op het Durfparcours van de ene naar de andere boomstronk springen en in het Bostheater is ruimte voor entertainment en staan allerlei leuke en educatieve voorstellingen op het programma. Al deze activiteiten zijn slechts een greep uit de ingrediënten die de Nature Experience te bieden heeft.

Het Vitaminium is de wandelroute die gasten vanaf de Market Dome naar de Nature Experience leidt. Aan weerszijden van de paden bevinden zich het Smulbos en Bessenbos. Het Smulbos bestaat uit verschillende vegetatielagen met allerlei vruchten, fruit en noten, zoals hazelnoten, amandelen, appels, peren, aardbeien en perziken. Het Bessenbos bestaat uit bomen en struiken die een rijke voedselbron zijn voor vogels, vlinders en bijen. Gasten kunnen desgewenst onder begeleiding van een Ranger deelnemen aan allerlei activiteiten. Zo nemen zij ouders en kinderen mee in de moestuin tijdens een zoektocht naar kruiden, planten, fruit en groenten. In de Natuurkeuken kunnen kinderen hun ‘oogst’ als ingrediënt gebruiken om een lekker gerecht te bereiden. Daarnaast trekt een ervaren ranger er dagelijks op uit om met gasten de natuur van het naastgelegen natuurgebied De Heere Peel te ontdekken.

Ingrijpende metamorfose

De Nature Experience is onderdeel van een ingrijpende vernieuwing van Het Meerdal. Zo hebben alle 619 cottages een volledige metamorfose ondergaan, met extra aandacht voor comfort en luxe. Binnen de mix ligt de nadruk meer op VIP en Premium cottages dan voorheen, vanwege de groeiende vraag naar verblijfaccommodaties in het premium segment. Het ruime aanbod van cottages, waarbij je kunt kiezen voor verschillende luxeniveaus, biedt alles om het gasten zo prettig en comfortabel mogelijk te maken. Naast de cottages is geïnvesteerd in de centrale voorzieningen. Zo is het zwemparadijs, de Aqua Mundo, uitgebreid met een nieuw Water Playhouse en de toegang tot de Aqua Mundo volledig vernieuwd, net als de douches, kleed- en lockerruimtes. Verder zijn de bewegwijzering en verlichting van het park volledig vernieuwd, net als alle wegen en entree, zodat gasten hun weg nog beter kunnen vinden in het park.

Daarnaast zijn alle buitenspeeltuinen vervangen door gethematiseerde speeltuinen. Alle voorzieningen en activiteiten sluiten hierdoor nog beter aan bij de doelgroep van het park: gezinnen met kinderen tussen 2 en 10 jaar. Naast de buitenfaciliteiten zijn de bowling, de Gametown en shops vernieuwd en heeft een nieuw horecaconcept – Frites Affairs – zijn intrede gedaan. Ook de nieuwe Shop & Smile en Gametown zijn gereed.

Digitale vernieuwing

Een belangrijke andere innovatie is de digitalisering. Bij de check-in ontvangen alle gasten een digitale armband. Zij kunnen hiermee digitaal inchecken en via armbanden toegang krijgen tot hun cottage. Met de Center Parcs-app is het mogelijk alle gewenste reserveringen voor activiteiten en restaurants te plaatsen. De armbanden bieden ook toegang tot de Aqua Mundo en zorgen er verder voor dat lockers kunnen worden afgesloten en geopend.

Auteur Arjen Lutgendorff