Charlie’s Travels blij met doorstart, faillissement negatieve klapper voor GGTO

Charlie’s Travels werd op 18 mei jl. door de rechtbank te Amsterdam failliet verklaard, maar oprichter/eigenaar Charles Witlox meldt aan TravelPro dat er ondertussen een doorstart is gerealiseerd. Daarnaast laat hij weten dat hij niet van plan is om dezelfde soort reizen te blijven aanbieden, maar camperreizen door Australië wil gaan aanbieden. Voor de garantiefonds GGTO was het faillissement een klapper in negatieve zin.

Witlox, die Charlie’s Travels op 2 februari 2014 heeft opgericht, laat aan TravelPro weten dat hij ervan baalt dat het is misgegaan met zijn reisorganisatie. Aan de andere kant is hij blij dat er een doorstart is gerealiseerd. Hoewel hij er eigenlijk niet veel behoefte aan had om over het faillissement te praten, bekijkt hij de situatie van de positieve kant. “Het goede nieuws is dat we zijn doorgestart.”

“Er waren signalen dat Charlie’s Travels het moeilijk hadden, maar ook signalen dat ze er doorheen zouden komen. De eigenaar informeerde ons niet direct, maar er waren wel signalen dat ze problemen hadden en oplossingen zochten. Uiteindelijk kwam het faillissement toch onverwacht”, aldus Sander Lucassen namens het bestuur van het Garantiefonds voor Gespecialiseerde Touroperators (GGTO), waar Charlie’s Travels tot 31 augustus 2020 bij was aangesloten. “Inmiddels hebben we ongeveer zeventig claims ontvangen. Om hoeveel geld het gaat houden we even voor ons.” TravelPro heeft meerdere malen aan curator mr. F.J.P.F. Vos van HJ Advocaten gevraagd hoe het staat met het onderzoek naar het faillissement, maar heeft hierop nog geen reactie ontvangen.

