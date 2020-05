Charlie’s Travels start streamingsdienst en ondersteunt lokale ondernemers

De coronacrisis is een reden voor Charlie’s Travels, een Nederlands reisbureau gevestigd in Afrika, om een bijzondere streamingdienst te starten.

Op 6 mei wordt ‘Charlies and chill’ gelanceerd: een online streaming kanaal gevuld met bingewatchwaardige reisdocumentaires, opgenomen in Afrika. Maar hoe draagt dit bij aan de getroffen lokale ondernemer? Voor ieder gekeken film doneert het reisbureau 0,10 cent aan lokale ondernemers.

Reis naar Afrika

Charlie reisde de afgelopen jaren met een eigen productieteam rond op Afrikaans grondgebied. Van de gebaande paden af, dwars door de bush; want nieuwe routes en partnerships ontwikkel je niet van achter je laptop in een grijs kantoor. Zodoende beschikt het reisbureau (opgezet in 2014) nu over meer dan 250 reisfilms van 13 verschillende Afrikaanse landen. De beelden zetten Afrika in een totaal ander perspectief nu reislustige Nederlanders noodgedwongen thuis zitten.

Steun daarmee lokale ondernemers

Met de streamingdienst maakt Charlie’s Travels van de nood een deugd. Niet alleen kunnen mensen vanuit hun luie stoel genieten van wat vakantievreugde, tevens dragen zij bij aan de lokale steun. Want de lokale ondernemers die normaal gesproken de mooiste plekken van het continent laten zien, verdienen hun boterham met toerisme. Doordat de wereld door het Corona virus abrupt tot stilstand is gekomen, worden deze ondernemers geconfronteerd met grote financiële gevolgen. Helaas beschikken deze partners niet over reserves, ook is er geen sprake van overheidssteun.

Charles Witlox, founder Charlie’s Travels: “De afgelopen zes jaar hebben wij duizenden Nederlanders off the beaten track Afrika kunnen laten zien. Dat was niet mogelijk geweest zonder onze lokale partners. Voor ons is dat de reden om juist nu, op een creatieve manier, iets terug te doen. Vanuit lokale overheden is er geen support, wij hopen met Charlie’s Travels de steun te bieden die zo hard nodig is.”

Voor iedere gekeken video wordt €0,10 gedoneerd aan lokale ondernemers en initiatieven. Samen met vrienden of familie hebben kijkers binnen no-time een weeksalaris voor een ranger bij elkaar gekeken. De kijker kiest aan welk project het geld gedoneerd wordt.

Toekomst van reizen

Voor Charlie’s Travels zijn de impact van toerisme op natuur, de lokale economie en culturen altijd prioriteit geweest. Nu de wereld stilstaat en er ruimte is om te kijken naar het wereldwijde reisgedrag, ziet het reisbureau dit als een goed moment om de discussie voort te zetten. De reportages en de keuze van projecten waar de kijkers aan willen doneren spelen in op het bewustzijn, waarmee ze hopen de toekomst van het reizen positief te veranderen.

