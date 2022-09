Column: Dag Dick

Deel dit artikel

Dag Dick, wat vervelend dat je weggaat.

Een zucht van opluchting gaat door me heen. Ik denk meteen: ‘Eindelijk, hij is vertrokken. Of eigenlijk ook niet. Hij blijft nog even hier, bij ons, totdat z´n opvolger is gevonden.’ Die opvolger zal grote schoenen moeten vullen. Want Dick, 600.000+ euro per jaar salaris is lastig te evenaren.

Je beoogde opvolger is Paul Riemens, nu CEO van de Rai, die bekender was als CEO van de Luchtverkeersleiding Nederland. Een slecht voorteken is dat zijn salarisonderhandelingen destijds moeizaam verliepen. Hier verdiende hij inclusief pensioenpremie 360.000 euro per jaar, dus die gaat er flink op vooruit. Maar het is wel een goede onderhandelaar.

Overigens is het wel toevallig Dick, dat eerder vandaag Ben van Beurden zijn vertrek bij Shell aankondigde. Het zal toch niet…? Nee…

Normaal gesproken houd ik niet van natrappen, maar bij deze maak ik toch maar even een uitzondering. Het is zo ontzettend misgegaan met jou Dick en Schiphol.

Ik wens je toe dat je wel weer een mooie baan vindt, na Shell, de politiek en Schiphol.

Waarschijnlijk kun je bij de NS nog wel terecht of iets bij DSM. Ik weet zeker dat je vrienden zullen zorgen voor een goede baan voor jou.

Rest me wel te zeggen dat wat je ook gaat doen, neem alsjeblieft geen baan die ook maar in de buurt komt van het toerisme. Doe ons dat plezier. Dan gaat het jou goed verder.

Tom van Apeldoorn

Uitgever TravelMedia

Author Tom van Apeldoorn