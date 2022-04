Column: na Melkert ook Schiphol op de (Ben)schop

Deel dit artikel

Het drama rondom Schiphol voltrekt zich zoals velen het al weken geleden voorspelden. De verwachte chaos is compleet en een paar uur durende staking van bagage-afhandeling geeft Schiphol een mooi excuus om te verbloemen dat het management hier grote steken heeft laten vallen.

Het zijn geen ondernemers die Schiphol runnen, maar regenten die het besturen en dat is het recept voor grote ellende. En als klap op de vuurpijl wordt de oplossing weer eens bedacht over de rug van de airlines en touroperators.

Ik vat eerst even samen hoe het er voor stond tot afgelopen weekend. Schiphol verhoogt de tarieven voor de airlines de komende jaren met 36 procent! En de coronaschade wordt in rekening gebracht bij de gebruikers cq de luchtvaart: KLM, Transavia, Tui fly, Corendon Airlines, enz.

Dat lijkt mij ook wel lekker, wanneer wij als bedrijf de coronaschade even kunnen doorberekenen aan onze klanten, en dat met de NOW-bijdrage in de pocket. Het worden dan de beste jaren tot nu toe! Maar waar wij ervoor hebben gezorgd fit klaar te staan voor de post-covid periode, door producten te ontwikkelen en ons personeel te behouden, heeft Schiphol dat alles achterwege gelaten.

Het kan nog erger blijkt nu. De airlines wordt gevraagd om vluchten uit het schema te halen om het falen van Schiphol te camoufleren, het kan niet gekker. Eerst de covidrekening doorsturen aan de gebruikers en nu we net weer opkrabbelen, vragen om vluchten eruit te halen.

Dat dit wordt geopperd, is van een absurditeit die zijn weerga niet kent. Dan ook nog het dreigement ‘niet goedschiks dan maar kwaadschiks’ gisteravond bij Op1 door Hanne Buis, de plaatsvervangend CEO van Schiphol. Je krijgt er toch een waas van voor je ogen. En waar is Benschop? Nergens, de grote baas is onzichtbaar in deze periode. Je kon het weten, Benschop was campagneleider van de PvdA, verloor 23 zetels, de grootste nederlaag ooit voor de PvdA en het vertrek van Ad Melkert was een feit.

Ik moet nog zien of Schiphol vluchten eruit kan halen op basis van het slecht weer-scenario. Het eerste kort geding zal worden aangespannen voordat de inkt droog is, met verzoek de zitting in de openlucht te houden.

Het is schaamteloos en abject, verder dan maximale inzet en geen enkele toezegging komt men niet. Het is tijd voor nieuw management op Schiphol. Ik ken een oud-KLM-directeur die binnenkort beschikbaar komt, dan zullen ze daar eens wat meemaken.

En de politiek zwijgt.

Author Tom van Apeldoorn