Compensatie bij annulering vlucht door staking

Passagiers hebben recht op een compensatie als hun vlucht meer dan drie uur vertraging oploopt of geannuleerd wordt als gevolg van een staking. De vergoeding kan oplopen tot maximaal 600 euro per passagier, dat heeft het Europese Hof van Justitie besloten.

Een claimbureau had een zaak aangespannen namens een passagier tegen de Scandinavische luchtvaartmaatschappij SAS. De vlucht van de passagier werd twee jaar geleden geannuleerd door een pilotenstaking. De airline weigerde compensatie aan de klant te betalen. Het Hof heeft nu besloten dat luchtvaartmaatschappijen moeten vergoeden in het geval van vertraging bij een staking.

In de verordening kunnen passagiers bij annulering of vertraging, afhankelijk van de duur, een deel van hun geld terugkrijgen. Voor vluchten tot 1.500 kilometer, overwegend binnen Europa is dat 250 euro. Voor vluchten met een afstand tussen de 1.500 en 3.500 kilometer 400 euro en voor alles boven de 3.500 kilometer is het 600 euro.

