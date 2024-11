De iconische SS Rotterdam was zondag het decor van de jaarlijkse ‘Connecting Worlds’-dag, die werd bezocht door circa 300 medewerkers en 35 leveranciers van D-reizen.



De bijeenkomst werd gehouden om teamgeest, samenwerking en vakkennis te versterken, net voor de start van het nieuwe boekingsseizoen. Met uitzicht op de Rotterdamse skyline bood de historische SS Rotterdam, ooit vlaggenschip van de Holland Amerika Lijn, een bijzondere setting die de reisambities van D-reizen onderstreepte.

‘We kiezen jaarlijks voor een nieuwe locatie die zowel inspireert als aansluit bij ons bedrijf’, meldt D-reizen, dat vorig jaar nog neerstreek in het Aviodrome in Lelystad.



Tijdens de dag werden twee speciale awards uitgereikt aan medewerkers die afgelopen jaar uitzonderlijke prestaties leverden. De winkel in Ridderkerk werd uitgeroepen tot ‘Team van het Jaar’ vanwege zijn sterke omzetgroei en uitstekende klanttevredenheid.

Daarnaast ging de ‘Young Talent’ Award naar winkelmanager Max Fennebeumer, die dankzij zijn klantgerichtheid, innovatievermogen en leiderschapskwaliteiten een voorbeeld is voor collega’s.



De dag werd afgesloten met een tombola, waarbij medewerkers kans maakten op mooie prijzen, beschikbaar gesteld door de aanwezige leveranciers, en een feestelijke borrel met onder andere een optreden van Hermes House Band.



‘Connecting Worlds’ draait om het verbinden van mensen, van D-reizen en Prijsvrij, en om het versterken van de samenwerking met leveranciers, zegt het bedrijf.

‘Het evenement biedt de gelegenheid om nieuwe ontwikkelingen en ideeën te delen die bijdragen aan een sterkere klantbeleving. Na deze dag gaan de medewerkers van D-reizen vol vertrouwen en goed voorbereid het nieuwe seizoen tegemoet.’