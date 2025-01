Dat Corendon en de Caribbean allebei met een C beginnen, kan bijna geen toeval meer zijn. Nadat Corendon vorig jaar besloot om met een eigen toestel naar Curaçao te vliegen, er eigen accommodaties én een reisbureau te openen, verbreedt Corendon haar Caribische horizon met Bonaire. Sinds begin november vliegt Corendon Dutch Airlines naar Bonaire. Travelpro was aanwezig op de eerste vlucht ooit.

De nieuwe route, die Bonaire met Nederland verbindt, biedt passagiers de mogelijkheid om elke zondag en woensdag naar het eiland te vliegen, in combinatie met een tussenstop op Curaçao. De toevoeging van Bonaire aan het Corendon-netwerk biedt reizigers niet alleen meer mogelijkheden om het Caribische gebied te verkennen, maar opent ook de deur naar een waar paradijs. “Het afgelopen jaar zagen we al een grote vraag naar onze vluchten naar Curaçao”, zegt Gunay Uslu, CEO van Corendon, tijdens de speech voorafgaand aan de vlucht. “Met Bonaire erbij brengen we het aanbod naar een nieuw niveau. Het eiland staat bekend om haar mooie natuur, adembenemende stranden en de schitterende azuurblauwe zee. Voor snorkel- en duikliefhebbers is het eiland een droom, met een onderwaterwereld vol kleurrijk koraal en tropische vissen.” De vlucht naar Bonaire is een combi-vlucht met de route Curaçao (AMS-CUR-BON-AMS). Op Curaçao maakt het toestel een tussenlanding en komt een nieuwe crew aan boord.

Vlucht

Om dit te ervaren neemt Travelpro plaats op de inaugurele vlucht naar Bonaire, samen met twintig reisprofessionals. Corendon vliegt met een eigen Airbus A350-900 met 432 economy-stoelen, waarvan27 XL, die breder zijn en meer beenruimte hebben. Iedere stoel heeft een groot ingebouwd videoscherm met uitgebreid entertainment en tegen een kleine vergoeding kunnen passagiers gebruikmaken van internet. Tijdens de vlucht worden we verwend met een heerlijk menu van ‘Mondi Caribbean Cuisine’, afgeleid van de succesvolle restaurantformule van Corendon in haar Amsterdamse hotels. Corendon haalde ook de internationale pers met de introductie van de only adult-zone aan boord, die is bedoeld voor reizigers die zonder kinderen reizen en voor zakenreizigers die in een rustige omgeving willen werken. Daarnaast biedt Corendon aan boord van dit type toestel een nieuwe reisklasse aan: Corendon Comfort Plus. Hiermee kunnen reizigers meer luxe, comfort en rust ervaren tijdens hun vlucht doordat de middenstoel vrij wordt gehouden. Deze passagiers worden ontvangen met een glas bubbels of een alcoholvrij welkomstdrankje en genieten tijdens de vlucht van persoonlijke aandacht van de cabin crew en extra consumpties en snacks die bij het ticket zijn inbegrepen.

Gouden lint

Maar terug naar Schiphol, waar de toch altijd redelijk steriele gate is omgetoverd tot een feestelijke hal met uiteraard een Caribisch tintje. Er klinkt vrolijke muziek, er worden taartjes uitgedeeld en Gunay, Patricia Vitalis (Executive Director Schiphol Operations) en Miles Mercera (vertrekkend CEO Tourism Corporation Bonaire) openen de route symbolisch door een gouden lint door te knippen. Over de vlucht kunnen we kort zijn: die is goed. We kletsen, kijken een film, eten een heerlijke Caribische maaltijd met en voor we het weten bereiken we de Bonairiaanse bodem: Flamingo Airport.



Feest

Op het vliegveld wordt de eerste vlucht naar Bonaire met veel enthousiasme onthaald. De rode loper wordt uitgerold voor de passagiers en de pers staat klaar voor de welkomstceremonie, waar niet alleen smaakvolle tropische hapjes worden geserveerd, maar ook speeches worden gehouden door Clark Abraham (gedeputeerde Economische Zaken & Toerisme), Miles Mercera Maarten van der Scheer (CEO van Bonaire International Airport) en Gunay Uslu Het mag duidelijk zijn: het is feest en Corendon is een graag geziene gast(heer) op het eiland. Over feest gesproken, de volgende avond wordt dat nog eens overgedaan bij Van der Valk Plaza. Hapjes, drankjes en dansjes; je kan er niet omheen. Extra leuk is dat Annemieke van de Sande (TUI at Home) tijdens de loterij een retourticket Amsterdam – Bonaire heeft gewonnen!

Paradijsvogels

Naast het inluiden van de gloednieuwe route wordt natuurlijk ook een deel van het accommodatie-aanbod ontdekt, waaronder Van der Valk Plaza Island Residence, een viersterrenresort met 70 appartementen op het splinternieuwe Villa Island, waar het een exclusief partnerschap mee heeft. Maar ook Belnem House Bonaire is sinds de opening van de luxe viersterrenappartementen alleen te boeken via Corendon. Daarnaast kunnen reizigers genieten van het Resort Bonaire, een viersterrenaccommodatie met logies, dat exclusief is voor Corendon-gasten én tevens ons overnachtingsaccommodatie. Maar dit is niet alles, Corendon biedt namelijk twintig verschillende accommodaties aan op Bonaire, inclusief het aanbod van By June waar er ook aan aantal van wordt bekeken tijdens de trip.

‘Snorkelend waan je je in een tropisch aquarium’

Eilandtour

Natuurlijk is er ook tijd om te genieten van al het moois op het eiland. Zo staat er een eilandtour op het programma die ons meeneemt door het Washington Slagbaai National Park. Dit nationale park, gelegen in het noorden van Bonaire, is een paradijs voor natuurliefhebbers. Het park omvat bijna 14.000 hectare en is een toevluchtsoord voor wilde dieren, zoals leguanen, geiten, ezels en talrijke vogelsoorten, waaronder flamingo’s. Bezoekers kunnen hier wandelen, mountainbiken en snorkelen in ongerepte baaien. Het park biedt ook spectaculaire uitzichten vanaf het hoogste punt, de Brandaris-heuvel. De tour gaat ook door Rincon, het oudste dorp van Bonaire. De Caiquetio-indianen, een Arawak-volk, vestigden zich duizenden jaren geleden op Bonaire. Rincon diende als een strategische plek vanwege de toegang tot zoet waterbronnen en de vruchtbare gronden. In de grotten rondom Rincon, zoals de Ceru Pungi-grotten, zijn rotstekeningen te vinden die zijn achtergelaten door de Caiquetio. Deze petrogliefen geven een kijkje in hun cultuur en spirituele overtuigingen. De tour brengt ons ook naar de Zoutpannen. De surrealistische roze wateren van de zoutpannen, omgeven door witte zoutbergen, bieden een uniek landschap. En worden de historische slavenhuisjes niet overgeslagen. Deze kleine witte en okerkleurige huisjes, gelegen langs de kust bij de zoutpannen, werden gebruikt als schuilplaatsen voor slaven die in de zoutwinning werkten. Ze zijn bewaard gebleven als een monument voor deze geschiedenis en geven bezoekers inzicht in een pijnlijk, maar belangrijk deel van het verleden van Bonaire.



Hoofdstad

Een andere must-see is Kralendijk, de charmante hoofdstad van Bonaire. De pastelkleurige gebouwen langs de boulevard, met hun koloniale architectuur en vrolijke gevels, vormen een prachtig decor voor een wandeling door de stad. Breng zeker een bezoek aan Fort Oranje, een historisch fort dat dateert uit 1639, en ontdek het verleden van het eiland. Voor een culturele ervaring is het Terramar Museum een aanrader; hier duik je in de geschiedenis van Bonaire, van de oorspronkelijke bewoners tot de koloniale tijd. Naast cultuur en geschiedenis biedt Kralendijk ook volop mogelijkheden voor culinaire en avontuurlijke uitstapjes. Langs de promenade vind je sfeervolle restaurants en cafés waar je kunt genieten van lokale specialiteiten, zoals geitenstoofpot en verse vis.

Aquarium

Bonaire staat wereldwijd bekend om haar prachtige en rijke onderwaterwereld, naar verluidt leven er meer dan 350 verschillende vissoorten en 57 soorten koraal. Het eiland kent 86 officiële duiklocaties, waarvan 54 kantduikplekken. Maar ook snorkelend waan je je in een tropisch aquarium, en dat gaan wij doen. Op een luxe catamaran varen we naar Klein Bonaire, dat slechts 800 meter van de westkust van Bonaire ligt, tegenover de hoofdstad Kralendijk. De ondiepe wateren rond Klein Bonaire zitten vol met koraalriffen, kleurrijke vissen en ander zeeleven. Dankzij de afwezigheid van menselijke bewoning zijn de riffen in uitstekende staat. Klein Bonaire is ook een belangrijke broedplaats voor zeeschildpadden, zoals de karetschildpad en de groene zeeschildpad. Als je geluk hebt, kun je jonge schildpadden zien uitkomen en hun weg naar de zee vinden. Die zien wij helaas niet, maar wel prachtige vissen en koraal in knalblauw water. Op woensdag vertrekken we weer met de eerste vlucht naar Amsterdam. Het bezoek aan deze bijzondere gemeente van Nederland was kort en krachtig, en vraagt om meer. Dat is zeker.

Corendon opent reisbureau op Bonaire

Corendon heeft onlangs haar reisbureau op Bonaire geopend, dat zegt Dick Gussen (Director of Brand, Media & Partnerships Corendon). Het reisbureau wordt gevestigd in Resort Bonaire, waar Corendon een speciale ruimte huurt. Voor Corendon is dit het tweede reisbureau. De touroperator opende in maart dit jaar al een eerste reisbureau op Curaçao. Net als op Curaçao zal ook het reisbureau op Bonaire zich richten op de lokale markt.