Corendon neemt kwart miljoen stoelen Curaçao af bij KLM

Corendon en KLM hebben vandaag een nieuwe overeenkomst ondertekend voor vluchten naar Curaçao en breiden hiermee hun samenwerking, die sinds 2014 bestaat, uit. Vanaf het winterseizoen 2020/2021 neemt Corendon gedurende een periode van drie jaar bijna een kwart miljoen stoelen af bij KLM. Dat zijn 800 retourstoelen per week naar het tropische eiland.

Met deze overeenkomstig verzekert Corendon zich gedurende het hele jaar van capaciteit bij KLM op vluchten van en naar Curaçao, hetgeen naadloos aansluit bij de groeiambities die Corendon op het eiland heeft. In april wordt het nieuwe vijfsterren Corendon Mangrove Beach Resort geopend vlakbij Willemstad. Enige jaren geleden werd Corendon al eigenaar van Livingstone Resort op Jan Thiel. Voor KLM draagt de overeenkomst bij aan het verder versterken van de positie op markt voor pakketreizen naar het eiland.

Volgende grote stap

Atilay Uslu (oprichter Corendon): “Curaçao is een van onze topbestemmingen, mede dankzij de samenwerking met KLM. Op 1 april dit jaar zetten we de volgende grote stap met de opening van het Corendon Mangrove Beach Resort, ons eigen schitterende vijfsterrenresort met all-in concept en een spectaculair aquapark. Samen met KLM verwachten we dat veel Nederlandse vakantiegangers daar een fantastische vakantie zullen beleven.” Harm Kreulen (Directeur KLM Nederland): “We werken al sinds 2014 tot volle tevredenheid samen met Corendon voor pakketreizen naar Curaçao. De populariteit van dit prachtige eiland blijft stijgen in Nederland. We zijn dan ook blij te kunnen melden dat we de samenwerking de komende drie jaar voortzetten.”

Corendon Mangrove Beach Resort

In april 2020 openen de deuren van het spiksplinternieuwe Corendon Mangrove Beach Resort op tropisch Curaçao. Dit enige vijfsterrenresort op het eiland telt dan ruim 380 kamers en wordt aan drie zijden omringd door een mangrovebos dat bijna nergens anders in het Caribisch gebied te vinden is. Het witte privézandstrand voor de deur biedt fantastische duikmogelijkheden, onder andere naar een nabijgelegen wrak op de zeebodem. Vanuit het resort loop je gemakkelijk naar het gezellige centrum van Willemstad. Naast vertier in de vier zwembaden biedt Corendon in het aquapark naar eigen zeggen spectaculaire glijbanen, zoals de vrije val, de rafting glijbaan, blachole, de multi lane en de King Cobra. Na de opening in april wordt verder gebouwd aan de tweede fase; na afronding hiervan in april 2021 zal het resort ruim 850 kamers tellen.

