Corendon voegt vanaf komende zomer vijftien hotels en resorts van Grecotel toe aan het aanbod. De accommodaties bevinden zich op Kreta (acht), Corfu (vier), Kos (twee) en Rhodos (een).



Atilay Uslu, oprichter van Corendon: “We zijn trots om deze samenwerking aan te kondigen. Onze klanten zoeken kwaliteit en waarderen uitstekende service en lekker eten. De Grecotel-keten voldoet perfect aan deze wensen. Het feit dat we alle hotels aan ons aanbod toevoegen op de bestemmingen waarop we vliegen, is echt een aanwinst voor onze zonvakanties op de Griekse eilanden.”

De bekende Griekse hotelketen heeft in de loop der jaren al veel internationale prijzen gewonnen. De luxe vier- en vijfsterrenhotels zijn volgens de reisorganisatie stuk voor stuk uniek en bevinden zich vaak aan de mooiste stranden van Kreta, Corfu, Kos en Rhodos. :”De keten hecht veel waarde aan gastronomie en uitstekende service. De luxe voorzieningen, mooie kamers, heerlijke gerechten en goed opgeleid personeel zorgen voor een geweldige vakantie onder de Griekse zon”, aldus Corendon.

Boekbaar voor zomer 2024

Yorg Bonami, Sales & Marketing Manager BENE bij Grecotel: “We zijn zeer blij dat Corendon voortaan één van onze partners wordt op de Nederlandse en Belgische markt, en dat met een zeer uitgebreid aanbod van maar liefst vijftien van onze hotels. Er vroeg bij zijn is de boodschap, want de boekingen voor zomer ’24 lopen als een trein.”