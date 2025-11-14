Curaçao staat aan de vooravond van een historisch moment. Het nationale elftal onder leiding van bondscoach Dick Advocaat maakt voor het eerst serieus kans op deelname aan het wereldkampioenschap voetbal. Als de selectie de kwalificatieduels tegen Jamaica op 18 november wint, ligt een plek op het WK binnen handbereik. Het hele eiland kijkt reikhalzend uit naar deze kans.

Corendon is sinds 2024 trotse hoofdsponsor van The Blue Wave en de voetbalkoorts is inmiddels ook bij de reisorganisatie tot het kookpunt gestegen. Bij plaatsing voor het WK zal het bedrijf een dag lang “CorenDick” heten, naar bondscoach Dick Advocaat en assistent-bondscoach Cor Pot.

Juichen

Atilay Uslu, oprichter van Corendon: “Dit team staat op de drempel van geschiedenis. Het is geweldig wat Dick Advocaat, Cor Pot, het team en de staf voor elkaar hebben gekregen. Supporters verdienen de kans om dichtbij te staan en de selectie verdient een hoofdsponsor die met volle overtuiging achter hen staat. We gaan ze naar de overwinning juichen!”

Jamaica

Op 18 november kunnen supporters met Corendon naar Jamaica vliegen om het elftal vanaf de tribune te steunen. De volledig verzorgde supportersreis omvat een retourvlucht Curaçao–Jamaica, transfers, wedstrijdkaarten en begeleiding door een reisleider die de sfeer vanaf het eerste moment oppakt.