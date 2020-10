Covid-19-crisis centraal op Travel Congress 2021

Het Travel Congress 2021 zal plaatsvinden op 14 januari in SCALA (Jaarbeurs). Tijdens het Travel Congress op 14 januari 2021 staan de belangrijkste lessons learned naar aanleiding van de COVID-19-crisis centraal.

Hoe gaat de reissector om met het nieuwe krachten-/spanningsveld tussen consumentenvertrouwen, reisadviezen, overheden en commerciële haalbaarheid? Hoe hebben reisorganisaties zich opnieuw uitgevonden? Hoe bespoedigt de sector nu haar herstel? Welke innovatieve ideeën zijn er ontstaan en welke verrassende verbindingen en samenwerkingen zijn er gelegd? Het zijn allemaal vragen die besproken zullen worden.

Op de foto Wilfred Genee in gesprek met Frank Oostdam (ANVR), Arjan Kers (TUI), Marjon Kaper (ANWB), Harm Kreulen (KLM) en Elke Dens (Visitflanders) tijdens het Travel Congress 2020. Bekijk hier dat volledige gesprek terug.

Sprekers van binnen en buiten de reisbranche delen hun aanpak in tijden van crisis en de innovatieve concepten die hieruit voortvloeien op het gebied van marketing & communicatie, transformatie & technologie en duurzaamheid. Het volledige programma wordt in november bekendgemaakt. De kaartverkoop start in december.

SCALA, waar het Travel Congress volgend jaar plaatsvindt, is volgens de organisatie een uniek locatie concept binnen Jaarbeurs, geïnspireerd op het in Milaan gelegen theater La Scala. SCALA bestaat uit drie verdiepingen met loges, waarbij bezoekers onder, boven en naast elkaar geplaceerd worden op een veilige afstand.

“Laten we juist nu als reisbranche weer met elkaar in gesprek gaan. Luisteren, leren van en mét elkaar, inspireren en elkaar motiveren om de toekomst met vertrouwen in te gaan. Een bezoek aan het Travel Congress 2021 geeft je vertrouwen en inspiratie. We gaan gezamenlijk op zoek naar de toekomst van de sector, toerisme en reizen”, zo laat de organisatie weten.

