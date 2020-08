Q&A met Muryad de Bruin (Curaçao Tourist Board)

Curaçao is sinds 1 juli weer open voor Europese landen die op een low en medium risk lijst staan, waaronder Nederland. Muryad de Bruin (CEO Curaçao Tourist Board) gaat in een Q&A in op het laatste nieuws rondom de situatie op het eiland.

Kunnen jullie de stand van zaken geven? Hoe is de situatie nu?

“We kijken heel tevreden terug op de eerste maand. Op het moment zijn er 0 actieve COVID-gevallen op Curaçao en is er geen lokale besmetting geweest. Er zijn wel enkele positief geteste mensen vanuit het buitenland gekomen, maar die zijn op tijd gesignaleerd en direct in quarantaine geplaatst. In juli was er een maximum gesteld van 10.000 passagiers uit Europa. Dat is niet voldoende om de hotels, resorts en andere accommodaties te vullen dus het is eigenlijk nog te rustig op het eiland. Heel vervelend voor de lokale ondernemers, maar dat geeft wel veel ruimte voor de bezoekers.”

Waarom zijn er zoveel verschillen tussen de Caribische eilanden?

“Vanaf het begin van de crisis is er veel overleg geweest tussen Nederland en de eilanden, en de eilanden onderling over maatregelen om spreiding te voorkomen. Zo werkt het ministerie van Gezondheid, Milieu Natuur intensief samen met het Nederlandse RIVM, maar er is ook veel overleg met specialisten op bijvoorbeeld Aruba en Bonaire. Omdat de situatie voor ieder eiland anders is, hebben de eilanden ieder

hun eigen maatregelen genomen. Op Curaçao zijn relatief strenge maatregelen getroffen met een verplichte COVID-19 PCR-test voor

vertrek, extra registratie, een maximum aantal bezoekers per maand, een beperkt aantal landen waarvandaan men naar Curaçao kan reizen en scherpe lokale monitoring. Hierdoor is de situatie nu onder controle en wordt er dagelijks gekeken naar de beste manier om verspreiding te voorkomen. Een aantal weken geleden heeft Curaçao bijvoorbeeld aangekondigd om alleen PCR-testen die door middel van een swab zijn gedaan te accepteren. Ook werd afgelopen week aangekondigd dat inpandige bars en clubs (dus zonder buitenruimte) gesloten worden de komende 2 weken.”

De bars en clubs zouden gesloten zijn? Hebben toeristen daar last van?

“Nee, het gaat echt alleen om bars en clubs die geen buitenruimte hebben en de populaire horeca in Curaçao heeft allemaal veel ruimte buiten. Sowieso is het op Curaçao makkelijk om ruimte te maken, omdat er veel buiten gedaan wordt. Dus de beroemde Happy Hours vinden bijvoorbeeld doorgang, met gepaste ruimte en ook de beachclubs en terrassen zijn gewoon open. Deze preventieve maatregel heeft dus geen nadelig effect op het verblijf van onze bezoekers.”

Zijn er andere beperkingen?

“Curaçao is op het moment een gelukkige uitzondering op eigenlijk alle andere zonbestemmingen die juist meer maatregelen hebben aangekondigd. We krijgen heel veel goede feedback van gasten en reisagenten die het eiland de afgelopen weken hebben bezocht. Ze zijn verrast over hoe relaxed het is om op Curaçao te zijn en dat ze echt van hun vakantie kunnen genieten. Gelukkig valt het ze wel op dat er protocollen gevolgd worden om de situatie veilig te houden voor zowel bezoekers en bewoners.”

Hoe kan ik op de hoogte blijven?

“We hebben de Dushi Stay-app ontwikkeld waarmee bezoekers op de hoogte kunnen blijven van de laatste ontwikkelingen wanneer ze op Curaçao zijn. Ook staat er allerlei informatie in over de maatregelen die getroffen zijn en de protocollen waar bedrijven zich lokaal aan houden. Dit is deel van ‘A Dushi Stay, the Healthy Way’-programma, waarin de overheid en ondernemers samenwerken om reizen naar Curaçao veilig te houden.”

Hoe zien de komende maanden eruit?

“Wij zijn heel positief over de komende maanden. Zeker met de herfst op komst zullen we een van de weinig bestemmingen zijn waar bezoekers vellig naar toe kunnen reizen en van lekker weer zullen genieten. Het systeem werkt en we zijn constant aan het monitoren of en onderzoeken innovatieve manieren om bijvoorbeeld het maximum aantal passagiers te verhogen zonder dat dit het risico verhoogt. We zij heel blij dat we de Nederlandse vakantieganger in een veilige, bekende omgeving kunnen ontvangen!”

