Curacao heeft in 2024 maar liefst 700.249 verblijfstoeristen mogen verwelkomen. “Deze mijlpaal benadrukt de groeiende aantrekkingskracht van de levendige cultuur, prachtige landschappen en warme gastvrijheid van ons eiland”, laat het Curaçao Tourist Board weten.

Van januari tot december 2024 verwelkomde het eiland 700.249 verblijfstoeristen, 35.499 dagjesmensen en 834.922 cruisepassagiers, wat resulteerde in een totaal van 1.570.670 toeristenaankomsten. Dit is een opmerkelijke stijging van 20% ten opzichte van dezelfde periode in 2023.

Succesverhaal

December 2024 markeerde een nieuw hoofdstuk in het succesverhaal. Het was de eerste keer dat Curaçao meer dan 70.000 verblijfstoeristen in één maand mocht verwelkomen. Dit wordt met name gedreven door de primaire markt van Curaçao, Nederland, gevolgd door de Verenigde Staten en Colombia. Alle drie de bronlanden hebben een toename van de luchtdienst gezien van verschillende luchtvaartpartners, die over het algemeen hun verbinding hebben uitgebreid of een nieuwe route naar Curaçao zijn begonnen.

Stijging

In december 2024 verwelkomde Curaçao 25.255 bezoekers uit Nederland, een stijging van 9% ten opzichte van 23.111 aankomsten in december 2023. De gemiddelde verblijfsduur van bezoekers uit Nederland was 13,9 nachten.