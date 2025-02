Uit onderzoek van de curatoren blijkt dat er geen sprake was van fraude bij het faillissement van D-reizen in 2021. ‘De voormalige aandeelhouders zijn door het onafhankelijk onderzoek vrijgepleit.’

De curatoren schakelden een gespecialiseerd financieel bureau in om de financiële stromen binnen D-reizen te analyseren. De reisorganisatie, die destijds 280 vestigingen en 1.200 medewerkers had, ging ten onder door de financiële gevolgen van de coronapandemie. De omzet kelderde in 2020 van 550 miljoen euro naar slechts 25 miljoen euro, waardoor het bedrijf niet langer kon overleven.

“Het heeft ons lang in de weg gezeten”, aldus voormalig directeur en eigenaar Marije Haeck tegenover NRC. Ze laat weten erg blij te zijn met de bevindingen. Haeck besloot middenin de coronacrisis samen met Jan Henne De Dijn het bedrijf over te nemen om het te redden. Vier maanden later ging het failliet. ‘De voormalige aandeelhouders zijn door het onafhankelijk onderzoek vrijgepleit’, aldus NRC op basis van het onderzoek.

Een belangrijke complicatie was volgens de curatoren het systeem van coronavouchers, dat bedoeld was om de reissector overeind te houden. Veel klanten konden hun geannuleerde reizen niet direct terugbetaald krijgen, omdat het geld nog vastzat in het vouchersysteem. Dit leidde tot onzekerheid en speculaties over mogelijke misstanden, maar na uitgebreid onderzoek stellen de curatoren dat er geen onrechtmatige betalingen of financiële onregelmatigheden zijn aangetroffen.

D-reizen probeerde via de rechter compensatie af te dwingen, maar zonder succes. De financiële klap bleek te groot en de onderneming zag zich uiteindelijk genoodzaakt het faillissement aan te vragen. De curatoren benadrukken dat de coronapandemie en de daaruit voortvloeiende reisbeperkingen de belangrijkste oorzaak waren van de ondergang van het bedrijf.

Na het faillissement werd de merknaam D-reizen overgenomen door Prijsvrij, dat een doorstart maakte met een deel van de reiswinkels. Hiermee bleef de naam behouden in de Nederlandse reissector.